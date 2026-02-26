La eliminación del PREP pone en riesgo la certeza de los resultados electorales

El PREP es una herramienta que permite conocer desde la misma noche de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección en tiempo real. Los resultados son preliminares, informativos y no definitivos y salen de una muestra representativa de casillas, de las cuáles se suman los votos contabilizados por los funcionarios de casilla.

El Programa se instauró por primera vez en 1994 durante la primera elección presidencial a cargo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y por años ha contribuido a dar certeza en la noche de la jornada electoral.

¿Un PREP innecesario?

La mandataria federal explicó que si el conteo distrital se inicia desde la noche del día de la elección, se pueden tener resultados de la mayoría de los distritos al día siguiente, por lo que el PREP resulta innecesario.

“No vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya, directamente el conteo distrital", señaló la presidenta al presentar su propuesta para reducir las elecciones .

El exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez expone que suprimir el PREP tendrá como efecto, además de tardanza en arrojar los resultados oficiales, un periodo de vacío de información, lo que puede generar incertidumbre y dudas ciudadanas sobre los votos.

“Esto puede generar desde desconfianza hasta falta de claridad en cómo se están llevando los cómputos de los votos”, alerta el especialista en temas electorales.

Para Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega de Michoacán (Ucemich), cuando una herramienta funciona bien, no hay necesidad de cambiarla y eso eso pasa con el PREP.

“El PREP me parece una buena idea porque la gente sabe cómo van los resultados y creo que el PREP, complementado con los conteos rápidos, resolvían bien el darle certeza al resultado”, plantea.