Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

"No vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas de pluris", advierte Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su iniciativa de reforma busca fortalecer la democracia y que, aunque no sea aprobada, habrá cumplido con su compromiso de enviarla.
jue 26 febrero 2026 09:53 AM
sheninbaum-no-negociara-reforma-electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cada partido deberá determinar si apoya o no su reforma electoral. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no negociará con los partidos que no quieran apoyar su propuesta de reforma electoral, la cual, dijo, no busca que haya un partido de Estado, si no atender dos demandas ciudadanas: que todos los legisladores sean electos por voto y que se disminuya el costo de las elecciones.

“Si hay quien no está de acuerdo está bien, pero nosotros no vamos a cambiar ni vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas. ‘Que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos’. La presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña, que responde a esas dos solicitudes que estuvimos recibiendo de la gente y que fueron las principales de los foros que se hicieron”, explicó este jueves.

Publicidad

A pocas horas de que la presidenta Sheinbaum presentara el contenido de la iniciativa de reforma que enviará al Poder Legislativo el próximo lunes, legisladores del PRI y del PAN anunciaron su voto en contra. En cuanto a los partidos aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), sus posiciones están divididas: algunos evaluan la posibilidad de respaldar la reforma, mientras que otros ya adelantaron que no la apoyarán.

Los principales puntos de discrepancia entre los aliados de Morena se centran en dos elementos clave: el cambio propuesto en la representación proporcional y la reducción de los recursos destinados al financiamiento.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Sheinbaum defendió la iniciativa, pues aseguró que su propósito es fortalecer la democracia en el país.

“La propuesta de reforma electoral que estamos enviando al congreso no representa un retroceso en la democracia, al contrario, fortalece la democracia en el país y al fortalecer la democracia pues se fortalece a México”, dijo.

Conoce más:

Sesión Diputados
Congreso

Morenistas prevén aprobar Reforma Electoral de Sheinbaum en marzo

Ante la posibilidad de que la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral no alcance las dos terceras partes de los votos que requiere para ser aprobada, la presidenta consideró que no representa una derrota, porque ella cumplió al enviarla como parte de los compromisos que hizo al llegar a la Presidencia.

“¿Qué va a decir la gente? La presidenta cumplió, si no lo aprueban algunos partidos es porque quieren seguir manteniendo sus listas, pero la gente va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral, que no fui a negociar lo que pide la gente” aclaró.

Publicidad

No desaparecen pluris

La presidenta explicó que su propuesta de reforma no elimina la figura de los plurinominales en la Cámara de Diputados, sino que modifica la forma en que se repartirán los 200 escaños. La reforma busca cambiar el actual sistema, en el que los partidos políticos solían colocar en los primeros lugares de sus listas a miembros de sus cúpulas y establecer un reparto más equitativo y representativo.

“En la propuesta que estamos haciendo es, en vez de lista, esos 200 que se conformen por el primero, segundo, tercer lugar del partido que le corresponda de acuerdo al porcentaje y la otra que la gente vote hombre, mujer, por circunscripción, entonces así todos son electos. Entonces no desaparece la representación proporcional”, expuso.

Te puede interesar:

Angélica Manríquez Pérez
voces

El INE y la censura que viene: implicaciones de la regulación de la "posverdad"

La presidenta rechazó que la propuesta busque que en México haya un partido de Estado.

“Ayer estaban diciendo que íbamos al partido de estado, que desaparecía la representación proporcional. No, no desaparece, es con la misma fórmula de ahora, nada más que, en vez de que el partido político proponga una lista, se compone la mitad de los que tuvieron primero, segundo o tercer lugar, dependiendo del partido y la otra votas por las listas, la gente vota”, insistió.

Publicidad

Tags

Reforma electoral INE conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad