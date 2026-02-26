"No vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas de pluris", advierte Sheinbaum

A pocas horas de que la presidenta Sheinbaum presentara el contenido de la iniciativa de reforma que enviará al Poder Legislativo el próximo lunes, legisladores del PRI y del PAN anunciaron su voto en contra. En cuanto a los partidos aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), sus posiciones están divididas: algunos evaluan la posibilidad de respaldar la reforma, mientras que otros ya adelantaron que no la apoyarán.

Los principales puntos de discrepancia entre los aliados de Morena se centran en dos elementos clave: el cambio propuesto en la representación proporcional y la reducción de los recursos destinados al financiamiento.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Sheinbaum defendió la iniciativa, pues aseguró que su propósito es fortalecer la democracia en el país.

“La propuesta de reforma electoral que estamos enviando al congreso no representa un retroceso en la democracia, al contrario, fortalece la democracia en el país y al fortalecer la democracia pues se fortalece a México”, dijo.

Ante la posibilidad de que la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral no alcance las dos terceras partes de los votos que requiere para ser aprobada, la presidenta consideró que no representa una derrota, porque ella cumplió al enviarla como parte de los compromisos que hizo al llegar a la Presidencia.

“¿Qué va a decir la gente? La presidenta cumplió, si no lo aprueban algunos partidos es porque quieren seguir manteniendo sus listas, pero la gente va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral, que no fui a negociar lo que pide la gente” aclaró.