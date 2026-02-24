Publicidad

presidencia

Sheinbaum recibe a Ron Johnson en Palacio Nacional tras abatimiento de "El Mencho"

El encuentro entre la presidenta Claudia Sheibaum y el representante del gobierno de Estados Unidos se da a dos días del abatimiento de Nemesio Oseguera, alías "El Mencho".
mar 24 febrero 2026 03:10 PM
ron-jhonson-se-reune-con-sheinbaum
La reunión de este martes es la segunda del embajador que sostiene con la presidenta, a quien en mayo pasado le presentó sus cartas credenciales. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

A dos días del operativo que terminó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.

Alrededor de las 12:45 horas de este martes, el representante del gobierno de Donald Trump llegó a Palacion Nacional para sostener el encuentro con la presidenta de México, al cual también asisten la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el de Marina, Raymundo Morales, y el de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

El encuentro se da a un día de que el embajador reconociera al gobierno mexicano por el abatimiento del líder del CJNG, una organización designada como terrorista en febrero de 2025.

“Reconozco la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el CJNG. Este fue un duro golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que perjudican a nuestras comunidades. El pueblo mexicano puede enorgullecerse de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos mantener esa misma determinación. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá. Estados Unidos apoya firmemente a México como socio soberano”.

Se retoma diálogo con el Ejecutivo

El encuentro de Johnson con la presidenta Claudia Sheinbaum está poniendo fin a una etapa de alejamiento entre la Presidencia de México y la embajada de Estados Unidos.

Con el anterior embajador, Ken Salazar, hubo un distanciamiento debido a que el político estadounidense lanzó algunas críticas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por temas como la reforma energética, la reforma al Poder Judicial y por la política de "abrazos, no balazos".

Ken pasó de ser un invitado frecuente a Palacio Nacional a tener las puertas cerradas.

Cuando se dio el nombramiento de Johnson, la presidenta ofreció mantener una relación de cooperación con Estados Unidos.

Ésta es la primera vez que el embajador asiste a Palacio Nacional sin una comitiva. El 11 de junio de 2025, acudió como parte de la comitiva del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y en julio asistió con un grupo de empresarios a la sede del Poder Ejecutivo.

