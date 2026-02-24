Sheinbaum recibe a Ron Johnson en Palacio Nacional tras abatimiento de "El Mencho"

A dos días del operativo que terminó en el abatimiento de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.
Alrededor de las 12:45 horas de este martes, el representante del gobierno de Donald Trump llegó a Palacion Nacional para sostener el encuentro con la presidenta de México, al cual también asisten la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el de Marina, Raymundo Morales, y el de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.