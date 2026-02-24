Sheinbaum recibe a Ron Johnson en Palacio Nacional tras abatimiento de "El Mencho"

El encuentro se da a un día de que el embajador reconociera al gobierno mexicano por el abatimiento del líder del CJNG, una organización designada como terrorista en febrero de 2025.

“Reconozco la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el CJNG. Este fue un duro golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que perjudican a nuestras comunidades. El pueblo mexicano puede enorgullecerse de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos mantener esa misma determinación. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá. Estados Unidos apoya firmemente a México como socio soberano”.

Para el operativo de la detención de "El Mencho", el gobierno de Estados Unidos ofreció información, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", detalló la institución.