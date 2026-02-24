Publicidad

Congreso

Reforma electoral: legisladores del Verde perfilan apoyo a propuesta de Sheinbaum, dice Manuel Velasco

En San Lázaro, Carlos Puente, el coordinador de los diputados del PVEM, dijo que la propuesta está pasando por una "última revisión" en su partido.
mar 24 febrero 2026 04:33 PM
El Partido Verde y el Partido del Trabajo no están de acuerdo con puntos de la Reforma Electoral. (Foto: Cuartoscuro )

En la víspera de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe su propuesta de reforma electoral para su discusión en el Congreso, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, sostuvo que hay “muchos compañeros” de su bancada buscarán apoyar la propuesta presidencial.

El Partido Verde, junto con el PT, ha frenado la presentación de esta propuesta, ya que han estado en contra de la desaparición de los legisladores de representación proporcional o “pluris” y la disminución del presupuesto a partidos políticos, que podría impactarles.

“Hay muchos compañeros de nuestra bancada que quieren apoyar la reforma de la Presidenta y estamos buscando generar precisamente en estas mesas los acuerdos”, dijo el legislador.

Al ser cuestionado cuántos senadores de su bancada apoyarán la iniciativa presidencial, no ofreció detalles, pero sostuvo que la intención es que vayan todos juntos. Esto porque Morena necesita los votos tanto del PVEM como el PT para que pase la reforma constitucional.

También fue cuestionado si en este momento como está la propuesta, el PVEM la apoyaría, contestó que aún continúan en las negociaciones.

Mientras, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, señaló que la propuesta no fue presentada hoy, debido a que le están haciendo “ajustes” al planteamiento presidencial.

“Ya lo dijo la presidenta de México. Se están afinando algunos detalles y ella lo va a anunciar el día de mañana”, declaró.

Sin embargo, no quiso especificar qué “detalles” se realizan a la iniciativa. Agregó que la mandataria federal es muy “detallista”, por lo que hacen una revisión “minuciosa”.

presidencia

Sheinbaum retrasa envío de la reforma electoral por "modificaciones menores"

La iniciativa para reformar las leyes electorales sería presentada este 24 de febrero, pero ante desacuerdos con los partidos PVEM y PT, la presidenta detuvo la entrega de la propuesta, por lo que esta tarde se volverán a reunir para llegar a acuerdos.

En el Senado, Morena necesita obtener 86 votos a favor de la reforma, ya que es un cambio constitucional, pero solo ellos tienen 67, por lo que necesitan 19 votos, que tiene el PVEM y el PT, o si no, deberán negociar con la oposición

En San Lázaro, dicen que esperarán propuesta

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, dijo que darán una última revisión a la propuesta para fijar su postura.

“Estaremos dando una última revisión y ya conociendo mañana cómo se presenta, es que nuestro instituto político estará fijando una postura, hasta conocer la redacción final. No quisiéramos adelantar vísperas”, dijo durante una entrevista en San Lázaro.

Entre los temas que el Verde considera como "sensibles" y que están sometidos a valoración están las modificaciones a la integración del Congreso y los recursos, por lo que deben ser valorados al interior del partido.

“vivimos realidades distintas, diferentes en cuanto a acceso a tiempos de radio y televisión, a financiamiento, como también a la presencia y representación que hay en territorio de cada uno de los partidos políticos", dijo.

Cuestionado sobre una fractura con Morena, dijo que la coalición legislativa está "más fuerte que nunca" de cara al 2027.

En la Cámara de Diputados, si acuden todos, será indispensable 334 votos, pero Morena solo tiene 253, por lo que necesita 81 votos de sus aliados.

Vamos por lo que a la gente le interesa, dice Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que en la construcción de la Reforma Electoral las y los diputados morenistas irán por aquello que sea prioridad para los ciudadanos.

"No actuamos como entes aislados sino en razon de principios y en razón de congruencia y a lo que a la población le interesa.

"Si a la población le interesa reducción de gastos electorales lo vamos a hacer, si a la población le interesa reducción de diputados pluris en algún sector como es el Senado también lo vamos a hacer, pero necesitamos la mayoría calificada", dijo el legislador al entrar a Palacio Nacional, donde se prevé una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de Morena, PT y PVEM para dialogar sobre esta reforma.

Monreal reconoció que los puntos de la propuesta de reforma que han causado más tensión son fiscalización de recursos públicos para vigilar que no se infiltre dinero ilícito, así como la distribución de diputaciones y senadurías en las cámaras entre mayoría y representación proporcional.

