Reforma electoral: legisladores del Verde perfilan apoyo a propuesta de Sheinbaum, dice Manuel Velasco

“Hay muchos compañeros de nuestra bancada que quieren apoyar la reforma de la Presidenta y estamos buscando generar precisamente en estas mesas los acuerdos”, dijo el legislador.

Al ser cuestionado cuántos senadores de su bancada apoyarán la iniciativa presidencial, no ofreció detalles, pero sostuvo que la intención es que vayan todos juntos. Esto porque Morena necesita los votos tanto del PVEM como el PT para que pase la reforma constitucional.

También fue cuestionado si en este momento como está la propuesta, el PVEM la apoyaría, contestó que aún continúan en las negociaciones.

Mientras, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, señaló que la propuesta no fue presentada hoy, debido a que le están haciendo “ajustes” al planteamiento presidencial.

“Ya lo dijo la presidenta de México. Se están afinando algunos detalles y ella lo va a anunciar el día de mañana”, declaró.

Sin embargo, no quiso especificar qué “detalles” se realizan a la iniciativa. Agregó que la mandataria federal es muy “detallista”, por lo que hacen una revisión “minuciosa”.

La iniciativa para reformar las leyes electorales sería presentada este 24 de febrero, pero ante desacuerdos con los partidos PVEM y PT, la presidenta detuvo la entrega de la propuesta, por lo que esta tarde se volverán a reunir para llegar a acuerdos.

En el Senado, Morena necesita obtener 86 votos a favor de la reforma, ya que es un cambio constitucional, pero solo ellos tienen 67, por lo que necesitan 19 votos, que tiene el PVEM y el PT, o si no, deberán negociar con la oposición