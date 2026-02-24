Sheinbaum presentará su reforma electoral mañana

Ante la pregunta sobre si dicha reforma será aprobada con el apoyo de Partido Verde y PT, Monreal dijo: "no puedo adivinar".

"Yo no puedo adivinar eso, pero Morena como Grupo Parlamentario va a apoyar la propuesta", respondió.

Por su parte Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, rechazó un quiebre entre Morena, PT y PVEM, limitándose a señalar que están "bien, unidos".

Los líderes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se reunieron esta tarde en Palacio Nacional, en espera de que puedan llegar a un acuerdo para que avance la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum.

Carlos Puente, coordinador de los diputados del Verde, aseguró que la discusión sobre la reforma electoral no provocará una ruptura entre la alianza oficialista.

La presidenta Claudia Sheinbaum detuvo este martes la presentación de su iniciativa, pues no se había llegado a un consenso para avanzar.

El Partido Verde y el Partido del Trabajo se han mostrado en desacuerdo con que los cambios constitucionales provoquen reducción de presupuesto a partidos y un recorte a la cantidad de legisladores plurinominales.

En Palacio Nacional, Ricardo Monreal dijo que se buscará la sensatez de los políticos aliados de Morena.