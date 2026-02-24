Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum presentará su reforma electoral mañana

Líderes de Morena, Verde y PT se reunieron esta tarde en Palacio Nacional para la construcción de acuerdos sobre la reforma electoral, sin embargo, aún no es seguro que los aliados voten a favor.
mar 24 febrero 2026 06:17 PM
Conferencia del pueblo Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum sí ha planteado recudir el presupuesto a partidos. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer este miércoles desde su conferencia matutina los puntos clave de la Reforma Electoral, indicó el legislador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

"Hay acuerdos, aunque también algunas indefiniciones. En términos generales fue una reunión cordial, una reunión amable. La presidenta nos comentó que mañana presentaría la propuesta y todavía dejará cuatro días para que puedan revisarla los aliados", dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Es posible que la iniciativa sea enviada por la presidenta al Legislativo formalmente el próximo lunes 2 de marzo "para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados", afirmó Monreal.

Publicidad

Ante la pregunta sobre si dicha reforma será aprobada con el apoyo de Partido Verde y PT, Monreal dijo: "no puedo adivinar".

"Yo no puedo adivinar eso, pero Morena como Grupo Parlamentario va a apoyar la propuesta", respondió.

Por su parte Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, rechazó un quiebre entre Morena, PT y PVEM, limitándose a señalar que están "bien, unidos".

Los líderes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se reunieron esta tarde en Palacio Nacional, en espera de que puedan llegar a un acuerdo para que avance la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 3.32.37 PM.jpeg
Congreso

Reforma electoral: legisladores del Verde perfilan apoyo a propuesta de Sheinbaum, dice Manuel Velasco

Carlos Puente, coordinador de los diputados del Verde, aseguró que la discusión sobre la reforma electoral no provocará una ruptura entre la alianza oficialista.

La presidenta Claudia Sheinbaum detuvo este martes la presentación de su iniciativa, pues no se había llegado a un consenso para avanzar.

El Partido Verde y el Partido del Trabajo se han mostrado en desacuerdo con que los cambios constitucionales provoquen reducción de presupuesto a partidos y un recorte a la cantidad de legisladores plurinominales.

En Palacio Nacional, Ricardo Monreal dijo que se buscará la sensatez de los políticos aliados de Morena.

Publicidad

Ricardo Monreal afirmó que en la construcción de la Reforma Electoral, los diputados morenistas irán por aquello que sea prioridad para los ciudadanos.

"No actuamos como entes aislados, sino en razón de principios y en razón de congruencia y a lo que a la población le interesa.

"Si a la población le interesa reducción de gastos electorales lo vamos a hacer, si a la población le interesa reducción de diputados pluris en algún sector como es el Senado también lo vamos a hacer, pero necesitamos la mayoría calificada", dijo el legislador.

Monreal reconoció que los puntos de la propuesta de reforma que han causado más tensión son fiscalización de recursos públicos para vigilar que no se infiltre dinero ilícito, así como la distribución de diputaciones y senadurías en las cámaras entre mayoría y representación proporcional.

A la reunión asistieron también Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado; Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Presidencia, quienes siguieron de largo a bordo de vehículos y no contestaron a las preguntas de medios de comunicación.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad