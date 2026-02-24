Sheinbaum presentará su reforma electoral mañana

La presidenta Claudia Sheinbaum dará a conocer este miércoles desde su conferencia matutina los puntos clave de la Reforma Electoral, indicó el legislador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
"Hay acuerdos, aunque también algunas indefiniciones. En términos generales fue una reunión cordial, una reunión amable. La presidenta nos comentó que mañana presentaría la propuesta y todavía dejará cuatro días para que puedan revisarla los aliados", dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Es posible que la iniciativa sea enviada por la presidenta al Legislativo formalmente el próximo lunes 2 de marzo "para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados", afirmó Monreal.