Congreso

Los desacuerdos entre Morena, PT y PVEM por la reforma electoral continúan, asegura Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su iniciativa el próximo martes y, aunque no está garantizado que se apruebe sin el apoyo de los aliados, Morena la empujará con todo.
sáb 21 febrero 2026 08:13 PM
El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal admite que PT y PVEM mantienen su rechazo parcial a las propuestas de reforma electoral.
El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admite que PT y PVEM mantienen su rechazo parcial a las propuestas de la reforma electoral. (Foto: Cámara de Diputados)

A unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso su iniciativa de reforma electoral, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que aún hay diferencias con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde de México (PVEM) sobre el contenido de la enmienda.

Los aliados no apoyan la disminución de los legisladores plurinominales, el recorte al financiamiento de los partidos ni la propuesta de bajar el gasto a los organismos electorales.

En el “Seminario de capacitación jóvenes no tan jóvenes legislando 2026”, Monreal detalló los diferendos, que se mantienen luego de semanas de negociación entre los dirigentes del PT, PVEM y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Hay, sobre todo, tres temas que nos separan, tres temas. La presidenta ha planteado, no sabemos si así venga la iniciativa, (pero) la presidenta Claudia ha planteado la disminución de plurinominales. Ahora la composición de la Cámara son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional", explicó.

“También ha planteado disminuir el costo de las campañas y disminuir el costo de los órganos electorales, son las campañas más caras de muchas partes del mundo”, expuso.

Ante jóvenes estudiantes, el diputado de Morena explicó por qué, incluso cuando no estén garantizados los votos del PT y del PVEM, su bancada sí respaldaría la iniciativa presidencial tal como llegue, a fin de que esos cambios prosperen en el Congreso.

“Ella (la presidenta) ha tenido que navegar contracorriente en muchos temas y ha salido a flote con aplomo y con firmeza. Por eso la respaldamos", declaró.

“Yo he dicho que, en la reforma electoral, que quizá vayamos solos, Morena tiene que respaldarla, porque no somos un grupo de sueltos, no somos un grupo de individualidades, sino somos un movimiento y, por tanto, desde mi punto de vista, debemos respaldarla en estos momentos tan difíciles, respetando todas las expresiones, todas las ideologías, todos los grupos políticos”.

De todas formas, el morenista dijo que tratarán de acercar posturas con todos los partidos la iniciativa llega a la Cámara de Diputados.

“Vamos a hacer el esfuerzo por lograr consensos, escucharlos, hablar con todos los grupos parlamentarios y tratar de sacar adelante la reforma”.

Lorenzo Córdova califica de autoritaria la reforma electoral

En tanto, el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, insistió en que la reforma electoral no será un avance democrático.

En un videomensaje enviado a la Asamblea Nacional de Somos MX, organización aspirante a partido político nacional, criticó a Morena por las propuestas de cambio al sistema de elecciones.

“Hoy, los pilares de nuestra democratización, que tanto esfuerzo costó construir, están bajo ataque desde quienes se beneficiaron de los mismos para llegar al poder", lanzó.

“La escalera democrática de acceso al poder hoy está siendo derruida por quienes se aprovecharon de ella para legítimamente llegar al poder”, censuró.

Por eso llamó a Somos México a trabajar por su ideario de no permitir la destrucción de la democracia.

“La defensa y la reconstrucción de nuestra democracia es el principal cimiento sobre el que nace que Somos México".

El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en Asamblea de Somos MX.
El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en Asamblea de Somos MX. (Foto: Carina García)

"Y eso es de celebrar. Sin embargo, no es suficiente", planteó.

“Hoy comienza para ustedes la tarea de constituirse en un auténtico partido político, con su propia identidad y rasgos identitarios”.

Córdova celebró que con ello se demuestra que el país no está representado en un solo partido.

“Con este esfuerzo se constata que la sociedad mexicana es plural y diversa y que en ello reside su vigencia como partido".

"México no cabe, como algunos entienden, bajo el manto de un solo partido ni bajo una una voz”, subrayó.

