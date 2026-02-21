Los desacuerdos entre Morena, PT y PVEM por la reforma electoral continúan, asegura Monreal

En el “Seminario de capacitación jóvenes no tan jóvenes legislando 2026”, Monreal detalló los diferendos, que se mantienen luego de semanas de negociación entre los dirigentes del PT, PVEM y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Hay, sobre todo, tres temas que nos separan, tres temas. La presidenta ha planteado, no sabemos si así venga la iniciativa, (pero) la presidenta Claudia ha planteado la disminución de plurinominales. Ahora la composición de la Cámara son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional", explicó.

“También ha planteado disminuir el costo de las campañas y disminuir el costo de los órganos electorales, son las campañas más caras de muchas partes del mundo”, expuso.

Ante jóvenes estudiantes, el diputado de Morena explicó por qué, incluso cuando no estén garantizados los votos del PT y del PVEM, su bancada sí respaldaría la iniciativa presidencial tal como llegue, a fin de que esos cambios prosperen en el Congreso.

“Ella (la presidenta) ha tenido que navegar contracorriente en muchos temas y ha salido a flote con aplomo y con firmeza. Por eso la respaldamos", declaró.

“Yo he dicho que, en la reforma electoral, que quizá vayamos solos, Morena tiene que respaldarla, porque no somos un grupo de sueltos, no somos un grupo de individualidades, sino somos un movimiento y, por tanto, desde mi punto de vista, debemos respaldarla en estos momentos tan difíciles, respetando todas las expresiones, todas las ideologías, todos los grupos políticos”.

De todas formas, el morenista dijo que tratarán de acercar posturas con todos los partidos la iniciativa llega a la Cámara de Diputados.