presidencia

Gobierno asegura que detención de “El Mencho” estuvo a cargo de México; EU solo aportó información

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hubo participación de fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el operativo que se realizó en Jalisco para detener a Nemesio Oseguera.
lun 23 febrero 2026 09:24 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que con Estados Unidos hay intercambio de información, pero sus fuerzas no participaron en el operativo para detener a "El Mencho". (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el operativo para detener a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se planeó y ejecutó exclusivamente por las fuerzas federales de México y que de Estados Unidos solo se recibió información.

“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información”, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo para la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación contó con inteligencia militar, la cual se complementó con información del Gobierno de Estados Unidos.

“Cabe hacer mencionar que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, informó la Defensa.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta aclaró que toda la operación estuvo a cargo de las fuerzas federales de México, a quienes manifestó su reconocimiento.

“En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló.

México

Muere “El Mencho” en operativo de fuerzas federales en Jalisco

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, México sostiene una relación de colaboración e intercambio de información con Estados Unidos. Para la detención de “El Mencho”, desde ese gobierno se compartió información clave.

“La colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información de datos, es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico, con las diversas autoridades de Estados Unidos, la ubicación en un primer término del área, además fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos a quienes reconocemos su trabajo” aclaró.

El operativo para la detención que terminó en el abatimiento del capo ocurre a días de que el Senado de la República aprobara el ingreso de 12 militares de Estados Unidos armados y de 19 integrantes de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos.

La aclaración de la presidenta Claudia Sheinbaum se da debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido en varias ocasiones ayuda de su gobierno para combatir a los cárteles, a los que hace un año declaró como Organizaciones Terroristas Extranjeras, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La mandataria federal ha rechazado esa ayuda, pues asegura que México coopera y colabora con Estados Unidos en contra del crimen, pero siempre con respeto a la soberanía.

