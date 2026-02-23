Gobierno asegura que detención de “El Mencho” estuvo a cargo de México; EU solo aportó información

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo para la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación contó con inteligencia militar, la cual se complementó con información del Gobierno de Estados Unidos.

“Cabe hacer mencionar que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, informó la Defensa.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta aclaró que toda la operación estuvo a cargo de las fuerzas federales de México, a quienes manifestó su reconocimiento.

“En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, México sostiene una relación de colaboración e intercambio de información con Estados Unidos. Para la detención de “El Mencho”, desde ese gobierno se compartió información clave.

“La colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información de datos, es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico, con las diversas autoridades de Estados Unidos, la ubicación en un primer término del área, además fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos a quienes reconocemos su trabajo” aclaró.