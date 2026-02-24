Sheinbaum retrasa envío de la reforma electoral por "modificaciones menores"

La noche de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para revisar lo que sería el proyecto final de la iniciativa.

De acuerdo con la presidenta durante el encuentro se presentó el contenido de la reforma como bajar el costo de las elecciones y modificar la representación proporcional.

“Hay reconocimiento de las minorías, es decir lo que llamamos la representación proporcional, existe solo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto o sea quien quiere ser representante popular tiene que salir a buscar el voto popular, no puede ser a partir de listas partidas. Es un planteamiento que estamos haciendo...También se trata de reducir no sólo el costo de la elección sino de las representaciones populares y la democracia participativa", explicó.

Al encuentro asistieron los coordinadores de Morena, Ignacio Mier, en el Senado, y Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados; así como Carlos Puente, del Partido Encuentro Social (PEVM); la presidenta de Morena, Luisa Alcalde; y Emilio González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El objetivo de la reunión era alcanzar acuerdos entre Morena y sus aliados para asegurar que, al ser enviada al Congreso, la iniciativa cuente con el respaldo y los votos necesarios, dado que se trata de una reforma constitucional.

La presidenta explicó que los partidos aliados plantearon que van a analizar la propuesta, pero adelantó que, aunque no la respalden, su gobierno la enviará.