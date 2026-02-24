Publicidad

presidencia

Sheinbaum retrasa envío de la reforma electoral por "modificaciones menores"

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aunque los aliados de Morena no estén de acuerdo con el contenido de la iniciativa, se presentará la propuesta y será decisión del Congreso aprobarla o no.
mar 24 febrero 2026 08:23 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum encargó la iniciativa de reforma a una comisión encabezada por Pablo Gómez. (Foto: Presidencia de la República.)

La iniciativa de reforma electoral deberá esperar hasta mañana miércoles para su presentación. La presidenta Claudia Sheinbaum no dio a conocer su propuesta este martes ya que, informó, se realizaron modificaciones menores al proyecto.

"Mañana vamos a presentar la reforma electoral. Todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos, quedé de presentarla hoy pero mañana la presentamos y hoy presentamos Jóvenes construyendo México", dijo este martes en su conferencia matutina.

La noche de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para revisar lo que sería el proyecto final de la iniciativa.

De acuerdo con la presidenta durante el encuentro se presentó el contenido de la reforma como bajar el costo de las elecciones y modificar la representación proporcional.

“Hay reconocimiento de las minorías, es decir lo que llamamos la representación proporcional, existe solo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto o sea quien quiere ser representante popular tiene que salir a buscar el voto popular, no puede ser a partir de listas partidas. Es un planteamiento que estamos haciendo...También se trata de reducir no sólo el costo de la elección sino de las representaciones populares y la democracia participativa", explicó.

Al encuentro asistieron los coordinadores de Morena, Ignacio Mier, en el Senado, y Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados; así como Carlos Puente, del Partido Encuentro Social (PEVM); la presidenta de Morena, Luisa Alcalde; y Emilio González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El objetivo de la reunión era alcanzar acuerdos entre Morena y sus aliados para asegurar que, al ser enviada al Congreso, la iniciativa cuente con el respaldo y los votos necesarios, dado que se trata de una reforma constitucional.

La presidenta explicó que los partidos aliados plantearon que van a analizar la propuesta, pero adelantó que, aunque no la respalden, su gobierno la enviará.

"Ellos plantearon: 'Vamos todavía a pensarlo un día más'. Estamos listos, pero de todas maneras, si no, la presentamos y ya dependerá del Congreso si la prueba o no la prueba".
Claudia Sheinbaum

La reforma sufrió varios retrasos debido a la falta de consenso. Inicialmente, se planeaba enviarla al Congreso al inicio del periodo ordinario de sesiones, pero se pospuso para la segunda semana de febrero. La semana pasada, la presidenta Sheinbaum anunció que sería el 24 de febrero cuando finalmente se enviaría.

La mandataria federal adelantó que su iniciativa incluirá cuatro elementos clave: la reducción de los costos de las elecciones y el financiamiento a los partidos políticos, modificaciones a la representación proporcional, un aumento en la representación de los mexicanos en el exterior y una mayor democracia participativa.

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual es encabezada por Pablo Gómez Álvarez. Su objetivo principal era elaborar la iniciativa en materia electoral.

Los demás integrantes de la comisión son Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente en dicha oficina.

También formaban parte de la comisión Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, y Esthela Damián, titular de la Consejería Jurídica.

