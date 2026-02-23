El cuerpo del 'Mencho' es identificado genéticamente: FGR confirma que es él y dice qué pasa con los restos

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió la mañana de este domingo cuando era trasladado hacia la Ciudad de México. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que durante el operativo que se ejecutó en Jalisco para su detención, resultó herido.

“Una vez que se controló la situación, el personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaba “El Mencho” y su círculo de seguridad, sus dos escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al “Mencho”, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto”, informó.

¿Qué pasará con el cuerpo?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que cuando el cuerpo de un presunto criminal es reclamado por algún familiar, se entrega.

“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, dijo este lunes en la conferencia matutina.

A las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue trasladado el cuerpo de uno de los hombres más buscados por el gobierno de México y Estados Unidos.