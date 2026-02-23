El cuerpo del 'Mencho' es identificado genéticamente: FGR confirma que es él y dice qué pasa con los restos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue identificado genéticamente el cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, quien murió en un traslado hacia la Ciudad de México tras ser herido en un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.
“El Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México. Es necesario precisar que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén “N” ya fue identificado genéticamente”, informó en un comunicado.