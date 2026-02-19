Reforma electoral se presentará el martes, dice Sheinbaum y niega que busquen que haya más diputados

Aunque no detalló el contenido de su iniciativa de reforma, la presidenta defendió el proyecto porque contendrá propuestas de los ciudadanos recolectadas durante los foros que realizó la comisión presidencial que encabezó Pablo Gómez.

Yo creo que hablamos la próxima semana de la reforma electoral. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada, hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando" Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La iniciativa de reforma será presentada el próximo martes en la conferencia matutina y, de acuerdo con los adelantos de la mandataria federal, tiene cuatro elementos esenciales: disminuir el costo de las elecciones y financiamiento a partidos; modificar la representación proporcional, más representación de mexicanos que se encuentran en el exterior e incrementar la democracia participativa.

El proyecto de iniciativa de reforma electoral que ha circulado en las últimas horas propone, como parte de la propuesta de la presidenta, cambios significativos como la elección de ocho diputados federales adicionales por mexicanos en el extranjero, la eliminación de 32 senadores y una reducción de los recursos públicos destinados al Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros ajustes.

La iniciativa de reforma electoral estaba prevista para ser presentada en los primeros días de febrero, sin embargo, ante la falta de acuerdos entre Morena y aliados se pospuso.

Para su aprobación se requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los diputados y senadores que estén presentes el día de la votación.