Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Reforma electoral se presentará el martes, dice Sheinbaum y niega que busquen que haya más diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el contenido de la reforma incluye propuestas de los ciudadanos, pues no tendría caso impulsar una reforma "desdibujada".
jue 19 febrero 2026 09:35 AM
Sheinbaum Reforma Electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum encargó a Pablo Gómez y a una comisión la elaboración de la iniciativa de reforma electoral. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que como parte de su propuesta de reforma electoral se plantee incrementar de 500 a 508 el número de diputados federales como se difunde en un proyecto que circula desde la noche de este miércoles y aclaró que el contenido de su iniciativa se conocerá el próximo martes 24 de febrero, Día de la Bandera.

“No, es total totalmente falso”, dijo en su conferencia matutina.

Publicidad

Aunque no detalló el contenido de su iniciativa de reforma, la presidenta defendió el proyecto porque contendrá propuestas de los ciudadanos recolectadas durante los foros que realizó la comisión presidencial que encabezó Pablo Gómez.

Yo creo que hablamos la próxima semana de la reforma electoral. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada, hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando"
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La iniciativa de reforma será presentada el próximo martes en la conferencia matutina y, de acuerdo con los adelantos de la mandataria federal, tiene cuatro elementos esenciales: disminuir el costo de las elecciones y financiamiento a partidos; modificar la representación proporcional, más representación de mexicanos que se encuentran en el exterior e incrementar la democracia participativa.

El proyecto de iniciativa de reforma electoral que ha circulado en las últimas horas propone, como parte de la propuesta de la presidenta, cambios significativos como la elección de ocho diputados federales adicionales por mexicanos en el extranjero, la eliminación de 32 senadores y una reducción de los recursos públicos destinados al Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros ajustes.

Te puede interesar:

sheinbaum-reforma-electoral-autonomia-ine.jpeg
presidencia

Sheinbaum: reforma electoral no quitará autonomía al INE; va contra 'pluris'

La iniciativa de reforma electoral estaba prevista para ser presentada en los primeros días de febrero, sin embargo, ante la falta de acuerdos entre Morena y aliados se pospuso.

Para su aprobación se requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los diputados y senadores que estén presentes el día de la votación.

Publicidad

Ante la falta de acuerdos, la presidenta Sheinbaum solicitó esperar a la presentación oficial de su iniciativa de reforma electoral. Hace algunas semanas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo reuniones con líderes del PT y el PVEM para abrir un espacio de diálogo y lograr consensos que faciliten el respaldo a la reforma.

El proceso de elaboración de la reforma ha sido largo, con meses de trabajo por parte del gobierno federal, que incluyó la realización de foros, la recopilación de conclusiones y la elaboración de una propuesta.

Te puede interesar:

Sheinbaum-mañanera-ine-extralimito.jpeg
presidencia

Sheinbaum: el INE se extralimitó; hace falta una reforma electoral

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad