presidencia

Sheinbaum va por reforma para que Migración ahora se llame Instituto de Movilidad Humana

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reforma busca fortalecer las funciones del instituto y proteger a los migrantes.
jue 19 febrero 2026 10:20 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Sergio Salomón está haciendo un buen trabajo al frente del INM. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa de reforma para modificar el nombre del Instituto Nacional de Migración a Instituto de Movilidad Humana, a propuesta del titular de la dependencia, Sergio Salomón.

“Estamos por enviar una iniciativa que tiene que ver con una modificación al Instituto, incluso se llamaría Instituto de Movilidad Humana porque ya migración es un nombre que ya no necesariamente se usa. En realidad es movilidad de una persona de un lugar a otro”, informó este jueves en su conferencia matutina.

Con la modificación del nombre, quedaría atrás la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien proponía convertirlo en la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico).

Su propuesta surgió luego del incendio que ocurrió en 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 27 más sobrevivieron, y tras el diálogo con el padre Alejandro Solalinde.

Sin embargo, esa propuesta no prosperó y tampoco hubo cambios en el titular, por lo que permaneció hasta el final del sexenio Francisco Garduño.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó este jueves que, además del cambio de nombre, se busca garantizar las funciones de la institución encargada de la política migratoria en México.

“Estamos por enviar una iniciativa para hacer un cambio en el Instituto Nacional de Migración, porque tiene muchas funciones diversas y la idea es poder garantizar todas sus funciones y también evidentemente la protección a las y los migrantes en nuestro país”, agregó.

Con pocas apariciones públicas, Sergio Salomón cumplirá el próximo 1 de mayo un año al frente del INM.

La presidenta calificó de bueno el trabajo que está realizando al frente del Instituto.

“Trabaja muy bien Sergio Salomón, está haciendo un trabajo bueno frente del Instituto”, indicó.

El cambio del nombre de Migración a Instituto de Movilidad Humana ocurre cuando en México disminuyen los flujos migratorios hacia Estados Unidos, debido al endurecimiento de la política de Donald Trump.

A diferencia de otros años, la frontera, que lucía abarrotada, hoy prácticamente está vacía. Ya no hay miles de migrantes en busca de ingresar a Estados Unidos .

Desde que Trump regresó a la Presidencia, al mes se reportan menos de 13,000 encuentros con migrantes al mes, cuando en el gobierno de Joe Biden hubo meses como diciembre de 2024 cuando fueron más de 300,000 detenciones de extranjeros.

