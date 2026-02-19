Sheinbaum va por reforma para que Migración ahora se llame Instituto de Movilidad Humana

Con la modificación del nombre, quedaría atrás la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien proponía convertirlo en la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico).

Su propuesta surgió luego del incendio que ocurrió en 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y 27 más sobrevivieron, y tras el diálogo con el padre Alejandro Solalinde.

Sin embargo, esa propuesta no prosperó y tampoco hubo cambios en el titular, por lo que permaneció hasta el final del sexenio Francisco Garduño.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó este jueves que, además del cambio de nombre, se busca garantizar las funciones de la institución encargada de la política migratoria en México.

“Estamos por enviar una iniciativa para hacer un cambio en el Instituto Nacional de Migración, porque tiene muchas funciones diversas y la idea es poder garantizar todas sus funciones y también evidentemente la protección a las y los migrantes en nuestro país”, agregó.

Con pocas apariciones públicas, Sergio Salomón cumplirá el próximo 1 de mayo un año al frente del INM.

La presidenta calificó de bueno el trabajo que está realizando al frente del Instituto.

“Trabaja muy bien Sergio Salomón, está haciendo un trabajo bueno frente del Instituto”, indicó.