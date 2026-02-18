Gobierno pide esperar reforma electoral ante divisiones en Morena y aliados

La próxima semana se tiene previsto que en Palacio Nacional se presente la iniciativa de reforma electoral, cuyo proyecto fue encargado a una comisión encabezada por Pablo Gómez.

La presidenta adelantó el martes que son cuatro puntos esenciales los que contendrá el proyecto: disminuir el costo de las elecciones, modificar la figura de representación proporcional, más representación de mexicanos en el extranjero y aumentar la democracia participativa.

“El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México, y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones; que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo y el financiamiento a los partidos políticos.

"(...) Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales. Es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que, en todo caso, la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente.

"Tres, la representación de los mexicanos en el exterior, que es muy importante. Y cuatro, aumentar la democracia participativa”, indicó.

Las diferencias entre Morena y aliados estarían por la modificación de la figura de representación proporcional, pues se propone que se disminuya de 200 a 100 los diputados plurinominales.

El martes el coordinador de los diputados federales de morena, Ricardo Monreal, reconoció que no hay garantía en los acuerdos con PT y PVEM para la aprobación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular porque no hay concenso en las modificaciones de pruris.