Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno pide esperar reforma electoral ante divisiones en Morena y aliados

La próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su iniciativa de reforma electoral, la cual propone bajar el costo de las elecciones y cambios en los plurinominales.
mié 18 febrero 2026 10:36 AM
Sheinbaum-pide-esperar-reforma-electoral.jpeg
La próxima semana la presidenta Claudia Sheinbaum enviará su iniciativa de reforma al Poder Legislativo. (Foto: Presidencia de México.)

Ante la falta de acuerdos en Morena y partidos aliados por la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que se conozca el contenido de la iniciativa, la cual enviará la próxima semana.

“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo. No nos adelantemos”, planteó este miércoles la mandataria federal.

Publicidad

La próxima semana se tiene previsto que en Palacio Nacional se presente la iniciativa de reforma electoral, cuyo proyecto fue encargado a una comisión encabezada por Pablo Gómez.

La presidenta adelantó el martes que son cuatro puntos esenciales los que contendrá el proyecto: disminuir el costo de las elecciones, modificar la figura de representación proporcional, más representación de mexicanos en el extranjero y aumentar la democracia participativa.

“El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México, y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones; que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo y el financiamiento a los partidos políticos.

"(...) Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales. Es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que, en todo caso, la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente.

"Tres, la representación de los mexicanos en el exterior, que es muy importante. Y cuatro, aumentar la democracia participativa”, indicó.

Te puede interesar:

Sesión Diputados
Congreso

Morenistas prevén aprobar Reforma Electoral de Sheinbaum en marzo

Las diferencias entre Morena y aliados estarían por la modificación de la figura de representación proporcional, pues se propone que se disminuya de 200 a 100 los diputados plurinominales.

El martes el coordinador de los diputados federales de morena, Ricardo Monreal, reconoció que no hay garantía en los acuerdos con PT y PVEM para la aprobación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular porque no hay concenso en las modificaciones de pruris.

Publicidad

"No hay avances en ese tema (los plurinominales). La presidenta es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la Cámara debe estar conformada con menos plurinominales, con nuevas formas de elección y que el costo de las campañas junto con el costo de los órganos electorales es desmedido para una democracia con problemas económicos", explicó Monreal.

La falta de acuerdos provocó que la iniciativa de reforma se demorara en ser presentada y enviada al Poder Legislativo. Desde la Secretaría de Gobernación se estableció el diálogo con el PVEM y PT para buscar concensos que permitan su aprobación.

La reforma de la presidenta será constitucional, por lo que se requieren votos de dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras.

Te recomendamos:

Ricardo Monreal afirma que la reforma electoral se discutirán en febrero en el Congreso
Congreso

En febrero se dicutirá la reforma electoral de Sheinbaum, afirma Ricardo Monreal

También pide esperar tras señalamientos de la ASF

Respecto a que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador faltó por aclarar por 65,169 millones de pesos, la presidenta pidió esperar y aclaró que aún falta saldar observaciones como parte del proceso.

“Viene todo un proceso, normalmente vienen estos datos, si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio.

“Y de ahí viene un proceso, donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no el servidor actual puede responsabilizar aunque no haya sido en su periodo. Viene un periodo de saldar las observaciones y en estos periodos se reducen los montos de manera muy significativa, porque hay el tiempo de justificar. Hay que esperar que pase todo el proceso”, indicó.

Conoce más:

La ASF entrega el tercer y ultimo informe de las revisiones al gobierno de AMLO
México

ASF detecta irregularidades por 65,000 mdp en 2024, último año de AMLO

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad