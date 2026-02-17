Publicidad

presidencia

No vemos necesidad de que se investigue a Julio Scherer, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no leerá “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder”, libro del exconsejero jurídico donde señala a algunos integrantes de la 4T.
mar 17 febrero 2026 11:46 AM
Julio-Scherer
Julio Scherer Ibarra publicó "Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder” en el que hace señalamientos contra algunos integrantes de Morena. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ve necesario investigar a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, quien es autor de “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder”, libro en el que relata episodios de presuntos vínculos de funcionarios con criminales, intrigas en el gobierno y posibles actos de corrupción.

“No, no veo ninguna necesidad, ¿por qué no siguen investigando a (Genaro) García Luna, por qué no hablan de él?”, dijo en su conferencia matutina.

Desde hace varios días, Julio Scherer genera atención pública por las revelaciones que realiza en su libro, publicado por la editorial Planeta, en el que señala a personajes como Jesús Ramírez Cuevas, Adán Augusto López Hernández, Alejandro Gertz Manero, Manuel Bartlett, Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no tiene intención de leer el libro del hijo del periodista Julio Scherer, pero subrayó que, si existen pruebas sobre los señalamientos hechos, es crucial que se presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación.

“Ni he leído ni voy a leer el libro, que presenten a la Fiscalía pruebas contra alguna persona y se actúe. Nosotros no protegemos a nadie ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie”, indicó.




De reuniones con líder huachicolero a un secretario ineficaz con AMLO, las revelaciones del nuevo libro de Scherer

El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su decisión de no leer el libro de Julio Scherer se debe a que, aunque considera importante la autocrítica, es fundamental ser consecuentes con el movimiento al que pertenece. Destacó que, en su opinión, la lealtad y la coherencia son los principios del movimiento que deben prevalecer, incluso ante las críticas o revelaciones que puedan surgir.

“La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre; pero nosotros somos parte de un movimiento de Transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuentes, siempre. Porque uno no está aquí por el poder. Ni nos impuso nadie, más que el pueblo, y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuentes siempre con lo que uno lucha en la vida”, dijo.

Además, la presidenta Sheinbaum consideró que el libro de Julio Scherer no tendrá un impacto significativo, más allá de lo que ya generó en algunas redes sociales. Señaló que, aunque se habla mucho de él en ciertos espacios, no espera que sus revelaciones tengan consecuencias mayores en el ámbito político o social.

“No creo que tenga mucho impacto, la verdad, el libro. Sí tiene ahí en X, la red X, y en lo que se llama “el círculo rojo”. Pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Y si tiene una denuncia, pues que la ponga ¿verdad?”, comentó el lunes.

Tras los señalamientos de Scherer, algunos morenistas han desmentido las versiones y asegurado que son víctimas de una "campaña" negra.

Uno de ellos fue Jesús Ramírez, quien negó las presuntas reuniones con el líder huachicolero, desvíos de recursos y supuestos actos de corrupción cuando formó parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes, tampoco con empresarios ni banqueros venales que se aprovechan de la necesidad de la gente para expoliarlos y despojarlos. Desde que soy funcionario público no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso”, respondió el funcionario en una carta a través de X.

Otro de los morenistas que han rechazado los señalamientos fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien desmintió haber recibido algún tipo de financiamiento ilícito en campaña.

“Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora. Ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita”, afirmó.

