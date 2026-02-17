No vemos necesidad de que se investigue a Julio Scherer, dice Sheinbaum

Desde hace varios días, Julio Scherer genera atención pública por las revelaciones que realiza en su libro, publicado por la editorial Planeta, en el que señala a personajes como Jesús Ramírez Cuevas, Adán Augusto López Hernández, Alejandro Gertz Manero, Manuel Bartlett, Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no tiene intención de leer el libro del hijo del periodista Julio Scherer, pero subrayó que, si existen pruebas sobre los señalamientos hechos, es crucial que se presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación.

“Ni he leído ni voy a leer el libro, que presenten a la Fiscalía pruebas contra alguna persona y se actúe. Nosotros no protegemos a nadie ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie”, indicó.

El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su decisión de no leer el libro de Julio Scherer se debe a que, aunque considera importante la autocrítica, es fundamental ser consecuentes con el movimiento al que pertenece. Destacó que, en su opinión, la lealtad y la coherencia son los principios del movimiento que deben prevalecer, incluso ante las críticas o revelaciones que puedan surgir.

“La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre; pero nosotros somos parte de un movimiento de Transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuentes, siempre. Porque uno no está aquí por el poder. Ni nos impuso nadie, más que el pueblo, y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuentes siempre con lo que uno lucha en la vida”, dijo.

Además, la presidenta Sheinbaum consideró que el libro de Julio Scherer no tendrá un impacto significativo, más allá de lo que ya generó en algunas redes sociales. Señaló que, aunque se habla mucho de él en ciertos espacios, no espera que sus revelaciones tengan consecuencias mayores en el ámbito político o social.

“No creo que tenga mucho impacto, la verdad, el libro. Sí tiene ahí en X, la red X, y en lo que se llama “el círculo rojo”. Pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Y si tiene una denuncia, pues que la ponga ¿verdad?”, comentó el lunes.