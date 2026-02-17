Publicidad

presidencia

Gobierno confía en la permanencia del T-MEC y rechaza que haya "Plan B" solo con Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se busca fortalecer la relación comercial con Canadá, país que tiene varios empresarios interesados en invertir en México.
mar 17 febrero 2026 10:53 AM
Sheinbaum-Carney
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Canadá no es un "Plan B" para México. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acercamiento de su gobierno con Canadá no debe interpretarse como un “Plan B” frente a la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (T-MEC). Reiteró su confianza en que el acuerdo trilateral se mantendrá, ya que considera que es beneficioso para los tres países involucrados.

“Más que un plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá”, aclaró la presidenta en su conferencia matutina.

Detalló que hay empresarios canadienses que muestran interés en invertir en México, por lo que se han realizado algunos encuentros.

“Desde ayer, hay 400 empresarios canadienses que están en México, en una jornada de vínculo no sólo con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, dijo.

Sheinbaum informó que este martes sostendrá una reunión con Dominic LeBlanc, ministro de comercio de Canadá, y con integrantes de su gabinete para fortalecer el comercio entre ambos países.

“Darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro (Mark) Carney que estuvo aquí hace algunos meses y el objetivo es fortalecer no solo el comercio sino las inversiones. Hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces se fortalece la relación México Canadá”, indicó.

Uno de los posibles temas que puede abordar la presidenta Sheinbaum con Dominic LeBlanc es la petición de Canadá de garantizar seguridad en el país, luego de que 10 trabajadores de una minera canadiense fueron secuestrados en Sinaloa.

“No sé en particular qué tema plantearon. El día de hoy los voy a recibir para ver exactamente qué plantearon. Salió en uno de los medios este tema, pero bueno, no he platicado en particular sobre el tema con Marcelo (Ebard) para ver exactamente a qué se referían”, dijo.

El T-MEC es benéfico para los tres países

La presidenta aclaró que el fortalecimiento de la relación bilateral con Canadá no debe interpretarse como un indicio de que el T-MEC esté en riesgo. Si bien reconoció que el tratado puede sufrir modificaciones, expresó su expectativa de que se mantenga en vigor, dado los beneficios que aporta a los tres países.

“El T-MEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones pero va a permanecer porque es beneficioso para los tres países”, aseguró.

Durante el proceso de revisión del Tratado, la presidenta comentó que los empresarios expresaron su preocupación por la posibilidad de que los trámites se mantengan o incluso se incrementen, ya que suelen ser largos y demoran.

“No hay nadie que haya planteado algún problema, sino, como siempre, que sí se tardan mucho los trámites. Temas de este tipo que, como saben, estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites”, indicó.

