Gobierno confía en la permanencia del T-MEC y rechaza que haya "Plan B" solo con Canadá

Detalló que hay empresarios canadienses que muestran interés en invertir en México, por lo que se han realizado algunos encuentros.

“Desde ayer, hay 400 empresarios canadienses que están en México, en una jornada de vínculo no sólo con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, dijo.

Sheinbaum informó que este martes sostendrá una reunión con Dominic LeBlanc, ministro de comercio de Canadá, y con integrantes de su gabinete para fortalecer el comercio entre ambos países.

“Darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro (Mark) Carney que estuvo aquí hace algunos meses y el objetivo es fortalecer no solo el comercio sino las inversiones. Hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces se fortalece la relación México Canadá”, indicó.

Uno de los posibles temas que puede abordar la presidenta Sheinbaum con Dominic LeBlanc es la petición de Canadá de garantizar seguridad en el país, luego de que 10 trabajadores de una minera canadiense fueron secuestrados en Sinaloa.

“No sé en particular qué tema plantearon. El día de hoy los voy a recibir para ver exactamente qué plantearon. Salió en uno de los medios este tema, pero bueno, no he platicado en particular sobre el tema con Marcelo (Ebard) para ver exactamente a qué se referían”, dijo.