presidencia

Salud reporta más de 9,000 casos confirmados de sarampión; busca vacunar a 2.5 millones por semana

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud informó que, hasta el momento, se registran 29 muertes a causa del sarampión, de las cuales 21 ocurrieron en Chihuahua.
mar 17 febrero 2026 09:38 AM
El subsecretario Eduardo Clark recordó que en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx se pueden ubicar los puntos de vacunación en el país.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que hay 9,487 casos confirmados de sarampión en México y, hasta el momento, se registran 29 muertes. Para frenar la propagación del virus, anunció que se aumentará el ritmo de vacunación, con el objetivo de aplicar 2.5 millones de dosis por semana.

“Nuestra meta y, para la cual tenemos suficientes vacunas para garantizar la atención a este brote, es que podamos llegar a números de 2.5 millones de vacunas cada semana”, explicó en la conferencia matutina.

Según el informe diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología, Chihuahua y Jalisco son las entidades con el mayor número de casos activos de sarampión. Juntas, estas dos entidades concentran 6,937 casos, lo que representa el 73% del total a nivel nacional.

En la conferencia matutina, Eduardo Clark informó que se dispone de suficientes dosis para vacunar a 2.5 millones de personas por día en 20,000 puntos de vacunación en todo el país. Resaltó que el ritmo de vacunación aumentó en las últimas semanas: mientras que a principios de año se aplicaban 270,000 dosis por semana, entre el 7 y el 13 de febrero se alcanzaron 1.6 millones de vacunas aplicadas.

“En todas las entidades federativas hay 27 millones de dosis de sarampión listas para aplicarse y tenemos un calendario que en los siguientes tres meses estaremos recibiendo prácticamente 20 millones más para tener un total aplicable de aquí hacia mayo de casi 48 millones”, comentó.

Hasta ahora se reportan 29 fallecimientos por sarampión en siete estados: Chihuahua 21; Jalisco dos; Sonora uno; Durango uno; Michoacán uno; Tlaxcala uno; Ciudad de México uno y Chiapas uno.

¿Quién se debe vacunar?

El subsecretario detalló que los grupos prioritarios para la vacunación incluyen a niños y niñas menores de 12 años que no hayan sido vacunados o que solo hayan recibido una dosis. Además, destacó que las personas de entre 13 y 49 años que no se hayan vacunado o que no hayan completado el esquema de dos dosis también deben recibir la vacuna.

