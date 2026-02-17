Publicidad

presidencia

Sheinbaum enviará iniciativa electoral la próxima semana; mantendrá propuesta para modificar "pluris"

La presidenta Sheinbaum dijo que el propósito es que las elecciones cuesten menos y hacer modificaciones a la representación proporcional para que sea decisión de los ciudadanos y no de las cúpulas
mar 17 febrero 2026 09:12 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana se presentará su iniciativa de reforma en materia electoral. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la próxima semana presentará su iniciativa de reforma electoral, la cual propone disminuir el costo de las elecciones en México, cambios a la figura de representación proporcional y aumentar la democracia participativa.

"No es mandar una reforma por mandar. El objetivo es disminuir los costos de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales. Que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo", informó.

En su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum adelantó que vendrá un cambio en la figura de representación proporcional, la cual generó desencuentros con los partido aliados de Morena (el Partido Verde y el Partido del Trabajo).

"Que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente", adelantó.

Un tercer componente de su iniciativa será garantizar que los mexicanos en el extranjero cuenten con una representación en México. El cuarto componente, por su parte, se enfocará en fortalecer la democracia participativa.

"Esos son esencialmente los planteamientos que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya la próxima semana la vamos a presentar", adelantó.

La noche de este lunes la presidenta recibió en Palacio Nacional a integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quienes le habrían entregado la iniciativa que enviará al Poder Legislativo.

A Palacio Nacional acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el coordinador de políticas públicas de la Presidencia, Arturo Zaldívar, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

La presidenta Claudia Sheinbaum encargó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, elaborar la iniciativa para modificar el sistema electoral mexicano.

Inicialmente se tenía previsto que para inicios de febrero se enviaría la iniciativa al Poder Legislativo, sin embargo, entre Morena y sus partidos aliados hubo desencuentros en algunos puntos.

Para la elaboración de la iniciativa de reforma electoral, en el país se realizaron decenas de foros en los que se recogieron propuestas para modificar el sistema electoral mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que no se afectará la autonomía del Instituto Nacional Electora (INE), pero sí se busca disminuir el costo de los órganos electorales, así como el financiamiento de los partidos políticos.

