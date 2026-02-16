SEP ofreció embajada a Marx Arriaga y la rechazó, ¿qué políticos sí aceptaron un cargo diplomático?

Sin especificar de qué embajada se trató, Mario Delgado confirmó que al ahora exfuncionario -quien se atrincheró desde el viernes en las instalaciones de la SEP- le ofrecieron distintas alternativas de reubicación, pero las rechazó.

“Hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, dijo el fin de semana al término de un evento en Tlaxcala.

Explicó además que ya se le había notificado que habría un cambio en la plaza el 15 de febrero y que a partir del este 16 podrían disponer de la plaza que este ocupaba.

La oferta de Delgado a Arriaga no es el primer caso en el que un engargo diplomático es usado como moneda de cambio política por parte del gobierno, lo que ha llevado incluso a que se plantee la posibilidad de ponerles candado a estas posiciones.

Este es un recuento de las embajadas cuyos nombramientos han sido señalados por tratarse de intercambios políticos y no con base en la experiencia diplomática de los personajes.

Gertz Manero, de la FGR a Reino Unido

La Embajada del Reino Unido tuvo un cambio enmarcado por un escándalo interno y cuestionamientos de la oposición de su nuevo titular, Alejandro Gertz Manero.

Quien fuera el Fiscal General de la República (FGR) presentó su renuncia anticipada al cargo el 27 de noviembre de 2025, aún cuando su periodo terminaba en 2028.

En la carta de renuncia que envió al Senado, Gertz Manero informó que la presidenta Claudia Sheinbaum le había propuesto para ser embajador de "un país amigo".

La salida de Gertz se dio en medio de un contexto de enfriamiento de su relación con la administración federal. Las lecturas sobre su renuncia señalaron que la oferta de la embajada fue una salida negociada entre el exfiscal y la presidencia.

Antes de él, la embajada había sido ocupada por Josefa Gonzéz-Blanco Ortiz-Mena, extitular de Medio Ambiente en la administración de López Obrador. Su salida de la sede diplomática se dio entre denuncias de maltrato y acoso laboral.