SEP ofreció embajada a Marx Arriaga y la rechazó, ¿qué políticos sí aceptaron un cargo diplomático?

La oferta de una embajada Marx Arriaga como salida negociada de la SEP expone una vez más el uso político que se ha dado a los cargos diplomáticos. Estos son los casos.
lun 16 febrero 2026 02:01 PM
El fiscal Alejandro Gertz Manero, así como los exgobernadores de Sinaloa y Sonora, Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, son algunos de los nombramientos diplomáticos con trasfondo político. (Fotos: Mario Jasso|Cuartoscuro / Facebook)

La reciente revelación de la propuesta por parte de la Scretaría de Educación Pública a Marx Arriaga para ocupar una representación diplomática de México en un país de América Latina expuso el uso político que se le ha dado a estas posiciones.

El funcionario quien fue removido el pasado viernes de su cargo en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP informó en una entrevista televisiva que el titular de la dependencia, Mario Delgado, le habría ofrecido la embajada de Costa Rica pero que rechazó el cargo porque no iba a “traicionar” al magisterio.

Sin especificar de qué embajada se trató, Mario Delgado confirmó que al ahora exfuncionario -quien se atrincheró desde el viernes en las instalaciones de la SEP- le ofrecieron distintas alternativas de reubicación, pero las rechazó.

“Hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, dijo el fin de semana al término de un evento en Tlaxcala.

Explicó además que ya se le había notificado que habría un cambio en la plaza el 15 de febrero y que a partir del este 16 podrían disponer de la plaza que este ocupaba.

La oferta de Delgado a Arriaga no es el primer caso en el que un engargo diplomático es usado como moneda de cambio política por parte del gobierno, lo que ha llevado incluso a que se plantee la posibilidad de ponerles candado a estas posiciones.

Este es un recuento de las embajadas cuyos nombramientos han sido señalados por tratarse de intercambios políticos y no con base en la experiencia diplomática de los personajes.

Gertz Manero, de la FGR a Reino Unido

La Embajada del Reino Unido tuvo un cambio enmarcado por un escándalo interno y cuestionamientos de la oposición de su nuevo titular, Alejandro Gertz Manero.

Quien fuera el Fiscal General de la República (FGR) presentó su renuncia anticipada al cargo el 27 de noviembre de 2025, aún cuando su periodo terminaba en 2028.

En la carta de renuncia que envió al Senado, Gertz Manero informó que la presidenta Claudia Sheinbaum le había propuesto para ser embajador de "un país amigo".

La salida de Gertz se dio en medio de un contexto de enfriamiento de su relación con la administración federal. Las lecturas sobre su renuncia señalaron que la oferta de la embajada fue una salida negociada entre el exfiscal y la presidencia.

Antes de él, la embajada había sido ocupada por Josefa Gonzéz-Blanco Ortiz-Mena, extitular de Medio Ambiente en la administración de López Obrador. Su salida de la sede diplomática se dio entre denuncias de maltrato y acoso laboral.

Las embajadas como "premio"

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las embajadas se convirtieron en una especie de premios para exgobernadores que en su momento militaron en partidos opositores a la llamada Cuarta Transformación.

La mayoría de ellos había militado en el PRI antes de obtener sus nombramientos por parte de la administración morenista. Sus salidas coincidieron con la derrota de sus respectivos partidos y el ascenso de Morena al poder. Entre ellos están:

Claudia Pavlovich dejó la gubernatura de Sonora en 2021, cuando Alfonso Durazo ganó la elección abanderado por Morena. En 2022, fue nombrada cónsul en Barcelona, España. Desde agosto de 2025 es la representante de México en Panamá.

Omar Fayad dejó el gobierno de Hidalgo en 2022. Su salida coincidió con el fin del PRI en la entidad -donde había gobernado 90 años- y el ascenso de Morena. En julio de 2023, renunció a la militancia tricolor y en diciembre de ese mismo año, el Senado lo ratificó como embajador de México en Noruega.

Quirino Ordaz Coppel es otro de los exgobernadores emanados del PRI con nombramiento diplomático durante la presente administración. El exmandatario de Sinaloa dio paso a Morena en la entidad, con la llegada de Rubén Rocha Moya. Desde marzo de 2022 está al frente de la sede diplomática del país en España. Por este motivo fue expulsado del partido tricolor.

Carlos Joaquín González quien se convirtió en gobernador de Quintana Roo abanderado por el PAN y PRD en 2016, es otro político que dio el salto a la diplomacia. Un año después del triunfo de Morena en la entidad fue nombrado embajador de México en Canadá.

Carlos Miguel Aysa González, exgobernador interino de Campeche, en sustitución de Alejandro 'Alito' Moreno, ocupa desde 2022 la sede diplomática de México en República Dominicana. Su salida del gobierno coincidió con el triunfo de Morena en la entidad.

Sin antecedentes en partidos

Otros casos que han generado discusión son los perfiles de personajes que han hecho pública su afinidad con el proyecto de la 4T.

Genaro Lozano, actual embajador de México en Italia, tiene antecedentes en medios, como analista y en la sociedad civil organizada. La afinidad que mostró con el proyecto de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum generó debate previo a su nombramiento.

La escritora Laura Esquivel, autora de "Como Agua para Chocolate", quien fue embajadora de Brasil de 2022 a 2024, también se enfrentó a la crítica por haber llegado a la embajada por su cercanía al presidente López Obrador.

Más allá de las críticas que han generado estos nombramientos, en 2023, el partido Movimiento Ciudadano, propuso una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para establecer requisitos y así blindar los cargos de Embajadador y Cónsul de este tipo de perfiles.

