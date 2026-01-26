Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en Reino Unido

Alejandro Gertz Manero dejó de ser fiscal general en medio de la polémica. Su lugar fue ocupado por Ernestina Godoy.
lun 26 enero 2026 01:28 PM
Gertz Manero
Alejandro Gertz Manero dejó la FGR a finales de 2025. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Gertz Manero, exfiscal General de la República, fue ratificado por la Comisión Permanente como embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, así como los organismos internacionales con sede en ese país.

Diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios fijaron postura en torno a la llegada de Gertz a ese cargo diplomático y luego, por mayoría de votos, lo ratificaron como nuevo embajador, cargo para el que de inmediato rindió protesta.

Publicidad

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta de la Primera Comisión de Trabajo -Asuntos Políticos e Internacionales, explicó la decisión de la ratificación de Gertz Manero, que se realizó el pasado viernes 23 de enero.

Destacó que Reino Unido está integrado por cuatro naciones constitutivas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte y su importancia para México radica que en 2024 fue el décimo sexto socio de México, el noveno destino de las exportaciones mexicanas y es el octavo inversionista en nuestro país a nivel global.

Para saber más:

¿Quién es Alejandro Gertz Manero? Familia y trayectoria del exfiscal que va para embajador en Reino Unido
México

Profesor, secretario y fiscal: El camino que llevó a Alejandro Gertz Manero a embajador

“Por ello estamos ciertos de que las relaciones entre México y el Reino dela Gran Bretaña Irlanda del Norte serán fructíferas y más sólidas con la intervención diplomática del doctor Gertz Manero”, dijo.

Publicidad

“No queremos obstaculizar, pero tampoco vamos a apoyar”, indicó al anunciar su voto en abstención por considerar que la propuesta de enviar a Gertz como embajador no se ajusta a las necesidades del país.

Las bancadas de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) no hicieron pronunciamiento en el pleno por la designación de Gertz, así que sólo Movimiento ciudadano (MC) fue crítico.

En su posicionamiento, a nombre de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio reiteró que no hubo causa grave para que Gertz dimitiera de su cargo de fiscal. En noviembre de 2025, con lo cual “el cimiento (de su designación) está agrietado”.

Publicidad

“Un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos mas complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas”, dijo Colosio.

Por Morena, el senador Francisco Chíguil Figueroa aseguró que Gertz cuenta con la experiencia, mérito y capacidad para representar a México.

Para saber más:

De “Andy” López a Salinas Pliego: los 12 personajes políticos que marcaron el 2025, para bien o para mal
México

Los 12 personajes políticos que marcaron el 2025... para bien o para mal

La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde (PVEM), dijo que la designación podrá mantener y consolidar las relaciones diplomáticas, de cooperación, coordinación e intercambio comercial y de desarrollo educativo y sostuvo que el nombramiento respeta los principios de la política exterior mexicana.

Por el Partido del Trabajo (PT), la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal reconoció el perfil “amplio y experimentado de Alejandro Gertz Manero, toda vez que goza de trayectoria en los ámbitos político, jurídico y administrativo”, con lo que podrá conducir una política diplomática efectiva, seria y con visión de Estado.

Hoy se requiere, abundó la diputada, perfiles que conozcan al Estado y Gertz tendrá “capacidad de dialogar con firmeza sin subordinaciones y sin simulaciones”.

Tags

Alejandro Gertz Manero Gran Bretaña

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad