Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en Reino Unido

“Un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos mas complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas”, dijo Colosio.

Por Morena, el senador Francisco Chíguil Figueroa aseguró que Gertz cuenta con la experiencia, mérito y capacidad para representar a México.

La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde (PVEM), dijo que la designación podrá mantener y consolidar las relaciones diplomáticas, de cooperación, coordinación e intercambio comercial y de desarrollo educativo y sostuvo que el nombramiento respeta los principios de la política exterior mexicana.

Por el Partido del Trabajo (PT), la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal reconoció el perfil “amplio y experimentado de Alejandro Gertz Manero, toda vez que goza de trayectoria en los ámbitos político, jurídico y administrativo”, con lo que podrá conducir una política diplomática efectiva, seria y con visión de Estado.

Hoy se requiere, abundó la diputada, perfiles que conozcan al Estado y Gertz tendrá “capacidad de dialogar con firmeza sin subordinaciones y sin simulaciones”.