En cuanto el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresaba al Salón Tesorería de Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas también lo hacía. Mientras el titular del Ejecutivo federal caminaba hacia el atril para dar los buenos días e iniciar su mañanera, su vocero lo hacía detrás del escenario para dirigirse a una estación desde la que apoyaba al mandatario en la realización de su conferencia que duraba alrededor de dos horas.
Jesús Ramírez, el hombre cercano a AMLO señalado por reunirse con huachicolero y manipular las 'mañaneras'
Apoyado por un equipo de Comunicación Social y siempre de pie, Ramírez respondía con velocidad a cualquier petición del expresidente: un video, una nota informativa, una encuesta, una canción de Chicoché o responder una pregunta. Él era pieza clave de la mañanera.
En su libro “Ni venganza ni perdón”, Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, cuenta que Ramírez Cuevas manipulaba ese ejercicio de comunicación.
“El presidente, con ingenuidad, se iba por esa nota en donde Jesús Ramírez ponía la información que a él importaba; se ocupaba de las principales noticias nacionales, sí, pero resaltaba también las que eran del interés del propio Jesús. Y en ese tránsito, del lugar en que se efectuaba la reunión del gabinete al salón Tesorería, Jesús Ramírez le refería todo lo que le interesaba que el presidente escuchara. De este modo se daba la gran manipulación, aderezada con preguntas siempre a modo”, cuenta el exfuncionario federal.
Scherer plantea que no todas las preguntas que se le hacían al presidente eran auténticas y asegura que fueron pocos los periodistas que realmente cuestionaron al mandatario federal durante las más de 1,400 mañaneras que encabezó.
“Cuando terminaba el gabinete, todos lo acompañábamos hasta el salón Tesorería del Palacio Nacional para que fuera cuestionado por los supuestos periodistas que se encontraban ahí reunidos. Pocas veces vimos periodistas que lo cuestionaran realmente, que ejercieran a plenitud su libertad de expresión. Recibía principalmente cuestionamientos que tenían que ver con intereses particulares. A todos nos tocó comprobar que había planteamientos interesados que eran manipulados.
"¿Quién lo permitía o lo impulsaba? Intereses particulares que llevaban esas preguntas a las conferencias, porque eso no era gratuito”, relata.
“El presidente contestaba en muchas ocasiones temas que eran del interés de Jesús Ramírez y que no necesariamente lo eran del presidente de la República ni del gobierno… Jesús Ramírez preparaba todos los materiales para la mañanera a su entera conveniencia”
El negocio de la información
En el libro también se revela que Jesús Ramírez creó una estructura de comunicación que presuntamente aún maneja y que le ha permitido obtener miles de millones de pesos en publicidad.
“Un mecanismo clave ha sido la empresa Doble L Medios Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, una razón social que no está directamente a nombre de Ramírez Cuevas, sino de Guillermo Llaguno, quien ha sido durante años su colaborador y que aparece al frente de un negocio que se mueve entre la comunicación política y la producción audiovisual”, relata.
Doble L Medios es la empresa que comercializa y sostiene Regeneración, así como otro portal “muy activo en las mañaneras”, Contrapunto.
En el caso de Regeneración, un medio impreso y digital, fue fundado por el hoy coordinador de asesores de la Presidencia de la República.
“En la 4T se ha consolidado como parte de un engranaje propagandístico que recibe fuertes contratos de publicidad oficial, sobre todo de gobiernos estatales de Morena”.
Regeneración no solo recibe publicidad, la empresa encargada de la impresión y que lleva como nombre Impresores en Of set y Serigrafía, también ha recibido contratos para la producción de materiales para programas sociales.
“Se estiman más de 2,800 millones de pesos desde 2018, con asignaciones anuales que superan los 400 millones. El financiamiento no se da en forma directa al periódico, sino vía pago a la empresa impresora, que produce tanto Regeneración como volantes, planillas y publicidad de programas de la Secretaría de Bienestar, principalmente pensiones para adultos mayores y de personas con discapacidad”, refiere.
Las reuniones con un líder huachicolero
Los señalamientos contra Jesús Ramírez no se limitan al manejo de la mañanera o a recibir recursos públicos por medio de Regeneración, también se le acusa de sostener reuniones con un líder huachicolero: Sergio Carmona, “rey del huachicol”.
En la página 220 del libro se cuenta que, de acuerdo con documentos de inteligencia y testimonios, Ramírez Cuevas sostuvo reuniones con Carmona, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas, con presuntos nexos con el narcotráfico.
“Informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución. De acuerdo con fuentes consultadas, Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años”, dice el texto.
Carmona, por conducto de Jesús Ramírez, habría conocido a Mario Delgado, entonces presidente de Morena, e incluso axmandatario Andrés Manuel López Obrador. Además de que ayudó a que se realizaran reuniones para asegurar apoyos económicos para algunas elecciones.
Por estos presuntos vínculos entre Ramírez y Carmona, en Estados Unidos se habrían abierto carpetas de investigación.
“Mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan. En cortes de Nueva York y Texas el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral; aún no hay procesos formales en su contra”, agrega.
El decreto que benefició a Jesús Ramírez
Jesús Ramírez también es señalado de beneficiarse de un decreto mediante el cual se estableció una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
“Jesús Ramírez, en quien el presidente depositó una confianza plena al encomendarle esta causa, terminó abusando de ese encargo para obtener una ventaja política personal. En lugar de actuar con responsabilidad institucional, utilizó el tema para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y operar políticamente a favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, a pesar de que la preferencia de la entonces candidata Sheinbaum se inclinaba por Omar García Harfuch”, plantea la publicación.