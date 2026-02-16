Jesús Ramírez, el hombre cercano a AMLO señalado por reunirse con huachicolero y manipular las 'mañaneras'

Apoyado por un equipo de Comunicación Social y siempre de pie, Ramírez respondía con velocidad a cualquier petición del expresidente: un video, una nota informativa, una encuesta, una canción de Chicoché o responder una pregunta. Él era pieza clave de la mañanera.

En su libro “Ni venganza ni perdón”, Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, cuenta que Ramírez Cuevas manipulaba ese ejercicio de comunicación.

“El presidente, con ingenuidad, se iba por esa nota en donde Jesús Ramírez ponía la información que a él importaba; se ocupaba de las principales noticias nacionales, sí, pero resaltaba también las que eran del interés del propio Jesús. Y en ese tránsito, del lugar en que se efectuaba la reunión del gabinete al salón Tesorería, Jesús Ramírez le refería todo lo que le interesaba que el presidente escuchara. De este modo se daba la gran manipulación, aderezada con preguntas siempre a modo”, cuenta el exfuncionario federal.

En el libro de Scherer se señala a Jesús Ramírez de manipular con preguntas a modo. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Scherer plantea que no todas las preguntas que se le hacían al presidente eran auténticas y asegura que fueron pocos los periodistas que realmente cuestionaron al mandatario federal durante las más de 1,400 mañaneras que encabezó.

“Cuando terminaba el gabinete, todos lo acompañábamos hasta el salón Tesorería del Palacio Nacional para que fuera cuestionado por los supuestos periodistas que se encontraban ahí reunidos. Pocas veces vimos periodistas que lo cuestionaran realmente, que ejercieran a plenitud su libertad de expresión. Recibía principalmente cuestionamientos que tenían que ver con intereses particulares. A todos nos tocó comprobar que había planteamientos interesados que eran manipulados.