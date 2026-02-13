La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó la iniciativa de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que sustituirá a la última Ley Federal de Cinematografía de 1992, cuya esencia será pasar de un paradigma de mercado a uno de derechos culturales e incluirá la obligación de que las producciones mexicanas se exhiban en el 10% de salas durante 14 días y que plataformas tengan en un su catálogo una sección con contenido nacional.
Cultura va por Ley de Cine y el Audiovisual para impulsar cine mexicano en salas y plataformas
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria explicó que para la construcción de iniciativa se escuchó a directores, productores y exhibidores.
“De siete días se amplía a 14 días la exhibición de cine nacional para trabajar en la creación también de audiencias. Además, se refuerza la presencia de material de promoción en plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? que las plataformas van a tener una sección donde se va a recomendar, mostrar toda la cartelera y programación de cine y audiovisual mexicana”, detalló.
Esta ley también incluye una política de archivo para que todo el material que se produzca en el país se conserve.
“Ahora hay un mandato de conservar, restaurar, digitalizar, difundir el acervo patrimonial que integran nuestra memoria y con reglas muy claras de archivo, a través de la Cineteca Nacional para tener este bagaje que es también patrimonio y derecho a la memoria”, destacó.
El próximo domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará incentivos al cine, evento al que fue invitada la actriz mexicana Salma Hayek.
Ante IA, protegerán voz humana
La secretaria de Cultura informó que se reformará la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Derecho de Autor para proteger a trabajadores del doblaje ante el uso de Inteligencia Artificial.
“Sería la primera iniciativa que aportaría una protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal. Por primera vez se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada”, anunció.
A partir de esta iniciativa, solamente con el consentimiento y con la retribución correspondiente se podrá hacer uso de la voz.
“Es proteger a los trabajadores con la herramienta principal que es su voz y sobre todo a los que no tienen un contrato formal de trabajo para que estén regulados”, comentó.
La iniciativa para proteger la voz humana se da luego de que intérpretes de doblaje se quejaron porque sus voces fueron clonadas, con lo que se sustituyó la voz humana por inteligencia artificial.
La iniciativa busca:
-Reconocer la voz como herramienta artística única e irrepetible.
-Reconoce a personas intérpretes y ejecutantes.
-Protege a profesionales que no tengan un régimen laboral.
-Garantiza su protección ante el uso de herramientas de la IA.