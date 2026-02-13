Cultura va por Ley de Cine y el Audiovisual para impulsar cine mexicano en salas y plataformas

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria explicó que para la construcción de iniciativa se escuchó a directores, productores y exhibidores.

“De siete días se amplía a 14 días la exhibición de cine nacional para trabajar en la creación también de audiencias. Además, se refuerza la presencia de material de promoción en plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? que las plataformas van a tener una sección donde se va a recomendar, mostrar toda la cartelera y programación de cine y audiovisual mexicana”, detalló.

Esta ley también incluye una política de archivo para que todo el material que se produzca en el país se conserve.

“Ahora hay un mandato de conservar, restaurar, digitalizar, difundir el acervo patrimonial que integran nuestra memoria y con reglas muy claras de archivo, a través de la Cineteca Nacional para tener este bagaje que es también patrimonio y derecho a la memoria”, destacó.

El próximo domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará incentivos al cine, evento al que fue invitada la actriz mexicana Salma Hayek.

Ante IA, protegerán voz humana

La secretaria de Cultura informó que se reformará la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Derecho de Autor para proteger a trabajadores del doblaje ante el uso de Inteligencia Artificial.

“Sería la primera iniciativa que aportaría una protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal. Por primera vez se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada”, anunció.