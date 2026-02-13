Sheinbaum: Morena no avala presupuesto de NL porque plantea deuda muy alta

El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026 de Nuevo León no ha sido aprobado por el Poder Legislativo debido a desencuentros que tiene con el Poder Ejecutivo. Es la cuarta ocasión que sucede.

Una de las diferencias es que el proyecto enviado por el gobernador planteaba deuda de alrededor de 15,000 millones de pesos para financiar obras como las Líneas 4 y 6 del Metro, pero el Congreso se negó aceptarlo.

En diciembre de 2025, el Congreso había aprobado el Presupuesto, pero hizo un recorte y no avaló la deuda, por lo que en enero de 2026 el gobernador vetó la Ley de Egresos.

Sobre estas diferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será decisión del grupo legislativo aprobar o no el presupuesto.

“La decisión es del partido político. Nosotros desde aquí no les mandamos decir ‘aprueba o no aprueba un presupuesto’, es decisión de Morena y de los legisladores en su momento entonces no es que se haga una alianza con un partido para votar a favor o votar en contra”, destacó.

Durante su visita al estado de Nuevo León la semana pasada, el gobernador le planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intercediera para que el presupuesto sea aprobado, según contó el propio Samuel García.

"Ya con la presidenta (Claudia Sheinbaum), el fin de semana, le pedí apoyo con Morena y parece que se está aterrizando también esa señal. Entonces, yo le voy a decir a todo Nuevo León que estamos haciendo todo para que haya Presupuesto, para que Nuevo León salga adelante”, señaló el gobernador.

