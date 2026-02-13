Publicidad

presidencia

Sheinbaum: Morena no avala presupuesto de NL porque plantea deuda muy alta

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es decisión de los diputados locales aprobar o no el Presupuesto para 2026 en esa entidad; "La decisión es del partido político".
vie 13 febrero 2026 11:28 AM
Claudia Sheinbaum y Samuel García
El gobernador Samuel García reveló que pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum apoyo para que Morena apruebe el Presupuesto 2026. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el grupo parlamentario de Morena en Nuevo León no ha dado su aval al Presupuesto 2026 del gobernador Samuel García porque contempla un endeudamiento “muy alto”.

“Lo que conozco yo en el caso de Nuevo León es que muchos legisladores de Morena no han querido aprobar el presupuesto porque está planteando una deuda muy alta el gobernador de Nuevo León, esa es la razón de por qué no aprueban el presupuesto”, explicó en su conferencia matutina.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026 de Nuevo León no ha sido aprobado por el Poder Legislativo debido a desencuentros que tiene con el Poder Ejecutivo. Es la cuarta ocasión que sucede.

Una de las diferencias es que el proyecto enviado por el gobernador planteaba deuda de alrededor de 15,000 millones de pesos para financiar obras como las Líneas 4 y 6 del Metro, pero el Congreso se negó aceptarlo.

En diciembre de 2025, el Congreso había aprobado el Presupuesto, pero hizo un recorte y no avaló la deuda, por lo que en enero de 2026 el gobernador vetó la Ley de Egresos.

Sobre estas diferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será decisión del grupo legislativo aprobar o no el presupuesto.

“La decisión es del partido político. Nosotros desde aquí no les mandamos decir ‘aprueba o no aprueba un presupuesto’, es decisión de Morena y de los legisladores en su momento entonces no es que se haga una alianza con un partido para votar a favor o votar en contra”, destacó.

Durante su visita al estado de Nuevo León la semana pasada, el gobernador le planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intercediera para que el presupuesto sea aprobado, según contó el propio Samuel García.

"Ya con la presidenta (Claudia Sheinbaum), el fin de semana, le pedí apoyo con Morena y parece que se está aterrizando también esa señal. Entonces, yo le voy a decir a todo Nuevo León que estamos haciendo todo para que haya Presupuesto, para que Nuevo León salga adelante”, señaló el gobernador.

La presidenta dijo que Morena no ha rechazado el proyecto de presupuesto porque el gobernador de la entidad es de Movimiento Ciudadano.

“No porque sea de Movimiento Ciudadano o porque sea el PRI o del PAN sino porque hay razones suficientes para no aprobar el presupuesto, ese es su argumento”, dijo.

Candidaturas de Morena serán por encuesta

Rumbo a las elecciones de 2027 para gobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la definición de la candidatura será por encuesta, ello luego de que el senador Adán Augusto López Hernández asegurara que Andrea Chávez no solo será candidata sino gobernadora.

“En Morena, debería decirlo Luisa María, es por encuesta. Es un método muy bueno porque además no es encuesta a los militantes de Morena, si no es una encuesta abierta. En mi caso yo llegué a ser candidata a la presidencia por Morena de los partidos aliados porque gané una encuesta con otros cinco compañeros”, comentó.

Este jueves, el excoordinador de los senadores de Morena afirmó que su compañera Andrea Chávez será la próxima gobernadora de Chihuahua.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, dijo.

