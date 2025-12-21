Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, ratificó su confianza en el Partido Verde para ganar las elecciones de 2027. A pesar de las críticas de la oposición, el mandatario aseguró que su partido demostró su fortaleza electoral al ganar sin alianzas.
Ricardo Gallardo y Manuel Velasco defienden ‘Ley Esposa’ y paridad de género en SLP
El gobernador minimizó las amenazas de impugnación en contra de la reforma de paridad de género, pues señaló que no fue una propuesta de su gobierno. Según Gallardo, el tema no es su responsabilidad: afirmó que fue impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac)
En este sentido, descalificó las críticas de la oposición y sugirió que responden a la falta de perfiles en sus filas.
Manuel Velasco, jefe de la bancada del PVEM en el Senado, también defendió la "Ley Esposa" que permitiría que Ruth González, esposa de Gallardo, se postule para la gubernatura.
Velasco aseguró que la elección de gobernantes corresponde al pueblo y subrayó que no hay impedimentos legales para que las mujeres accedan a altos cargos políticos. También destacó que la ley de alternancia de género tiene como objetivo avanzar en la inclusión.
Velasco defendió la legalidad de la reforma de paridad e indicó que la nueva legislación local no choca con la reforma federal en contra del nepotismo, que prohíbe candidaturas de familiares hasta 2030.
El jueves pasado, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que el partido presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la “Ley Esposa”, mediante la cual en estados como San Luis Potosí y Nuevo León se propone que la próxima candidata a gobernador sea una mujer, lo que beneficiaría a las esposas de los actuales mandatarios Ricardo Gallardo y Samuel García.
En conferencia de prensa, Alcalde Luján explicó que el recurso se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.
“La intención es que haya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si este tipo de reforma, que hoy hay iniciativas en varios congresos, son o no constitucionales. Nosotros consideramos que no son constitucionales, que ya en la Constitución están los mecanismos que garantizan la paridad y la participación, la promoción de la participación de las mujeres en los diferentes cargos de elección”, expuso.