Ricardo Gallardo y Manuel Velasco defienden ‘Ley Esposa’ y paridad de género en SLP

El gobernador minimizó las amenazas de impugnación en contra de la reforma de paridad de género, pues señaló que no fue una propuesta de su gobierno. Según Gallardo, el tema no es su responsabilidad: afirmó que fue impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac)

En este sentido, descalificó las críticas de la oposición y sugirió que responden a la falta de perfiles en sus filas.

Manuel Velasco, jefe de la bancada del PVEM en el Senado, también defendió la "Ley Esposa" que permitiría que Ruth González, esposa de Gallardo, se postule para la gubernatura.

Velasco aseguró que la elección de gobernantes corresponde al pueblo y subrayó que no hay impedimentos legales para que las mujeres accedan a altos cargos políticos. También destacó que la ley de alternancia de género tiene como objetivo avanzar en la inclusión.

Velasco defendió la legalidad de la reforma de paridad e indicó que la nueva legislación local no choca con la reforma federal en contra del nepotismo, que prohíbe candidaturas de familiares hasta 2030.