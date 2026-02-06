Sheinbaum: "Ningún partido político, menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse"

Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena, ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir o para corromper, debe quedar muy claro en el país. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La detención del alcalde se registró el mismo día que la periodista Mary Beth Sheridan señaló en un artículo de opinión en The New York Times que la presidenta Claudia Sheinbaum no enfrenta solo a los cárteles del narco, sino a una red de colusión política que, de ser confrontada a fondo, podría poner en riesgo su propia coalición de gobierno.

Al respecto, Sheinbaum negó que haya relación entre su gobierno y el crimen organizado, y aseguró que, de ser así, no se observarían los resultados en la reducción de homicidios.

"Es un artículo ficción porque no hay ninguna prueba, pues esta parte de la campaña desde que estaba el presidente (Andrés Manuel López Obrador, de 'narcopresidente'", afirmó.

Denuncias contra el alcalde

La presidenta insistió en que cuando existen denuncias sobre posibles vínculos con el crimen, el procedimiento corresponde a las fiscalías y debe sustentarse en pruebas dentro del sistema penal acusatorio, como ocurrió con la detención del alcalde de Morena en Tequila.

"No es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias y en particular, en el caso de Tequila hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. A partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer", detalló.

El alcalde de Tequila, Diego Rivera, fue detenido este jueves como parte de la Operación Enjambre, con la que se han detenido alrededor de 60 personas. Había cuatro carpetas de investigación por extorsión en contra del morenista.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que debido a las constantes denuncias que se recibieron en contra del alcalde de Tequila se inició una carpeta de investigación."Ahora que con la llegada de la fiscal (Ernestina Godoy) iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este sobre, hubo un gran trabajo de recopilación de información", dijo.

La presidenta Sheinbaum explicó que antes de que Rivera llegara al poder, nunca hubo indicios de que tuviera relación con el crimen organizado.

"En ese caso de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General pues no había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber vinculo con la delincuencia organizada o que al llegar a la presidencia municipal iba a hacer actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe, no actúe, entonces ya que hubo las denuncias pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer", destacó.