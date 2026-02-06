La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que ningún partido político puede ser un "paraguas para delinquir o corromperse" tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de presuntamente liderar una red de extorsión y estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sheinbaum: "Ningún partido político, menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse"
Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena, ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir o para corromper, debe quedar muy claro en el país.
La detención del alcalde se registró el mismo día que la periodista Mary Beth Sheridan señaló en un artículo de opinión en The New York Times que la presidenta Claudia Sheinbaum no enfrenta solo a los cárteles del narco, sino a una red de colusión política que, de ser confrontada a fondo, podría poner en riesgo su propia coalición de gobierno.
Al respecto, Sheinbaum negó que haya relación entre su gobierno y el crimen organizado, y aseguró que, de ser así, no se observarían los resultados en la reducción de homicidios.
"Es un artículo ficción porque no hay ninguna prueba, pues esta parte de la campaña desde que estaba el presidente (Andrés Manuel López Obrador, de 'narcopresidente'", afirmó.
Denuncias contra el alcalde
La presidenta insistió en que cuando existen denuncias sobre posibles vínculos con el crimen, el procedimiento corresponde a las fiscalías y debe sustentarse en pruebas dentro del sistema penal acusatorio, como ocurrió con la detención del alcalde de Morena en Tequila.
"No es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias y en particular, en el caso de Tequila hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. A partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer", detalló.
El alcalde de Tequila, Diego Rivera, fue detenido este jueves como parte de la Operación Enjambre, con la que se han detenido alrededor de 60 personas. Había cuatro carpetas de investigación por extorsión en contra del morenista.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que debido a las constantes denuncias que se recibieron en contra del alcalde de Tequila se inició una carpeta de investigación."Ahora que con la llegada de la fiscal (Ernestina Godoy) iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este sobre, hubo un gran trabajo de recopilación de información", dijo.
La presidenta Sheinbaum explicó que antes de que Rivera llegara al poder, nunca hubo indicios de que tuviera relación con el crimen organizado.
"En ese caso de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General pues no había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber vinculo con la delincuencia organizada o que al llegar a la presidencia municipal iba a hacer actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe, no actúe, entonces ya que hubo las denuncias pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer", destacó.
Sheinbaum frente a la red de colusión política
La periodista del NYT plantea que la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que México adopte una ofensiva frontal contra el narcotráfico colocó a Sheinbaum en una encrucijada política interna, pues “combatir a los cárteles no solo implica enfrentarse a los narcotraficantes”, sino que para la mandataria “podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México, y enfrentarse a miembros de su propia coalición”.
El texto publicado describe cómo Trump insiste en una estrategia militar directa, incluso con tropas estadounidenses en territorio mexicano para “acabar con los cárteles”. Sin embargo, Sheinbaum ha rechazado esa posibilidad. El propio Trump, según recoge el diario, afirmó que la presidenta “le tiene mucho miedo a los cárteles” y sostuvo que “los cárteles gobiernan México; ella no gobierna México”.
Tras más de una década cubriendo el país, Sheridan sostiene que “la fuerza por sí misma no puede acabar con los cárteles”, porque el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que “a menudo forma parte de él”.
El artículo señala que Morena, el partido gobernante, “tiene múltiples miembros prominentes que enfrentan graves acusaciones de vínculos con el crimen organizado” y que Sheinbaum “carece del férreo control sobre Morena que ejercía su predecesor Andrés Manuel López Obrador”, por lo que un combate frontal contra redes locales de corrupción podría “enfrentarla a funcionarios del partido que podrían socavar su autoridad y debilitar a Morena de cara a las elecciones intermedias.
"En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad"
Tras la publicación del artículo, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena rechazó cualquier acusación de encubrimiento o complicidad y aseguró que el movimiento no protege a funcionarios señalados por corrupción o vínculos delictivos.
“En Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse”, escribió la dirigente, en un posicionamiento que fue acompañado por un comunicado oficial del partido.
En el documento sostiene que “Morena no encubre ni protege a nadie” y recalca que “el combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas”.
En el mismo tono de la presidenta, la dirigente afirma que la organización respalda que “las instituciones actúen y que los procesos legales sigan su curso conforme a la ley”.