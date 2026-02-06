México busca continuar envío de petróleo a Cuba sin sanciones de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la se aprueban aranceles adicionales a los productos de países que vendan o entreguen crudo a Cuba. México por contrato o por razones humanitarias envía a la isla.

En 2025 Pemex vendió a Cuba 496 millones de dólares y de acuerdo con Víctor Rodríguez, titular de la Petrolera, representa muy poco lo que se envía a la isla respecto a lo que produce México.

“Lo que representa para nosotros las ventas a la Isla: el año pasado fue menos del 1%de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1 por ciento de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito, realmente representa para nosotros… Lo hacemos por razones humanitarias; también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio”, informó el pasado miércoles.

El lunes pasado, el presidente Trump manifestó su confianza en que México deje de enviarle crudo a Cuba.

"Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", dijo en la Casa Blanca.