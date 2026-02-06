Publicidad

presidencia

México busca continuar envío de petróleo a Cuba sin sanciones de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se dialoga y realizan trabajos diplomáticos para que su gobierno pueda enviar el crudo a la isla; mientras tanto, se enviará ayuda humanitaria.
vie 06 febrero 2026 10:25 AM
sheinbaum-envio-petroleo-cuba.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la ayuda humanitaria a Cuba se enviará este fin de semana o el próximo lunes. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno realiza trabajos diplomáticos para que México pueda enviar crudo a Cuba sin que sea objeto de alguna sanción por parte de Estados Unidos.

“Como saben (estamos) en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”, explicó este viernes en su conferencia matutina desde Michoacán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la se aprueban aranceles adicionales a los productos de países que vendan o entreguen crudo a Cuba. México por contrato o por razones humanitarias envía a la isla.

En 2025 Pemex vendió a Cuba 496 millones de dólares y de acuerdo con Víctor Rodríguez, titular de la Petrolera, representa muy poco lo que se envía a la isla respecto a lo que produce México.

“Lo que representa para nosotros las ventas a la Isla: el año pasado fue menos del 1%de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1 por ciento de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito, realmente representa para nosotros… Lo hacemos por razones humanitarias; también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio”, informó el pasado miércoles.

El lunes pasado, el presidente Trump manifestó su confianza en que México deje de enviarle crudo a Cuba.

"Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", dijo en la Casa Blanca.

Mientras México evalúa cómo enviar crudo a Cuba, la presidenta informó que a más tardar el próximo lunes 9 de febrero su gobierno enviara ayuda humanitaria a la isla.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no esté fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido”, dijo.

De acuerdo con la presidenta, de ser necesario buscará sostener una llamada con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

“Si es necesario sí, hasta ahora no hemos el planteado esa posibilidad, y hemos estado en contacto a través de la embajada de Cuba”, indicó.

