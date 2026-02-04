México es el país que menos arancel paga a EU, destaca Ebrard

Durante la primera reunión nacional de promoción de inversiones, el secretario planteó que a un año del Plan México, al país le ha ido muy bien y así lo demuestra el récord en inversión extranjera directa.

Expuso que el 2025 fue un año marcado por preocupaciones por la política proteccionista impulsada por el gobierno de Donald Trump, sin embargo, México sigue incrementado sus exportaciones hacia Estados Unidos.

El reto para el 2026 es incrementar el portafolio de inversiones

“El de hoy tenemos 406,800 millones de dólares de inversión, los proyectos subieron de 2,241 a 2,539 y los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 460,000 a un millón 630,000”, indicó Ebrard.

Rodeada de cientos de empresarios de todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México hay certidumbre para invertir.

“México tiene certidumbre puedo asegurarselos. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada nacional y extranjera y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos 2025 en el peso. No tendríamos la moneda como está hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, afirmó.

La presidenta indicó que su gobierno seguirá anunciando más inversión pública y privada.

“Yo digo desarrollo sustentable con bienestar en pocas palabras pues es prosperidad compartida,eso es algo que nos va a ayudar mucho este año a la generación de empleos”, apuntó.

Comentó que su gobierno ha logrado incrementar el gasto en un punto porcentual del Producto Interno Bruto.