Sheinbaum critica al Frente Amplio Democrático y afirma que la reforma electoral sorprenderá

Aunque aún no establece una fecha exacta para el envío de la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se van a sorprender” con su contenido y criticó el desplegado del Frente Amplio Democrático, que se pronunció en contra de posibles retrocesos en la materia electoral.
“La iniciativa fue presentada por Luis Carlos Ugalde, quien habla de democracia, pero es el mismo que fue responsable del fraude electoral de 2006, junto con Vicente Fox”, comentó la mandataria federal al referirse al mensaje del Frente.