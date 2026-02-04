Sheinbaum critica al Frente Amplio Democrático y afirma que la reforma electoral sorprenderá

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum cuestionó la controversia que generó la reforma, la cual, aunque aún no se presenta ni tiene fecha de envío definitiva, se enviará durante este mes.

“La reforma electoral todavía no sale, ¿o sí? No se conoce su contenido y, sin embargo, México vive un momento de alta tensión institucional”, ironizó sobre el desplegado.

La presidenta leyó una parte del mismo y rechazó que ella haya afirmado que se le quitaría la autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE). “Se van a sorprender con la reforma electoral”, aseguró.

Además, cuestionó que se exija que no regrese el antiguo régimen, pues destacó que entre los firmantes del desplegado se encuentran figuras como Francisco Labastida, Vicente Fox y Claudio X. González. “Todavía no hay reforma, pero es bueno que lo escriban. Yo solo estoy participando en un debate público. En México hay libertad de expresión y manifestación”, agregó.