presidencia

Sheinbaum critica al Frente Amplio Democrático y afirma que la reforma electoral sorprenderá

La presidenta Sheinbaum criticó que el Frente Amplio Democrático esté integrado por figuras como Vicente Fox, Francisco Labastida y Luis Carlos Ugalde.
mié 04 febrero 2026 12:04 PM
sheinbaum-reforma-electoral
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su llegada a la conferencia matutina en la que se presentó el avance del "Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035: reducción de deuda y estabilidad en producción petrolera". (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Aunque aún no establece una fecha exacta para el envío de la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se van a sorprender” con su contenido y criticó el desplegado del Frente Amplio Democrático, que se pronunció en contra de posibles retrocesos en la materia electoral.

“La iniciativa fue presentada por Luis Carlos Ugalde, quien habla de democracia, pero es el mismo que fue responsable del fraude electoral de 2006, junto con Vicente Fox”, comentó la mandataria federal al referirse al mensaje del Frente.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum cuestionó la controversia que generó la reforma, la cual, aunque aún no se presenta ni tiene fecha de envío definitiva, se enviará durante este mes.

“La reforma electoral todavía no sale, ¿o sí? No se conoce su contenido y, sin embargo, México vive un momento de alta tensión institucional”, ironizó sobre el desplegado.

La presidenta leyó una parte del mismo y rechazó que ella haya afirmado que se le quitaría la autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE). “Se van a sorprender con la reforma electoral”, aseguró.

Además, cuestionó que se exija que no regrese el antiguo régimen, pues destacó que entre los firmantes del desplegado se encuentran figuras como Francisco Labastida, Vicente Fox y Claudio X. González. “Todavía no hay reforma, pero es bueno que lo escriban. Yo solo estoy participando en un debate público. En México hay libertad de expresión y manifestación”, agregó.

Un grupo de académicos, juristas, activistas y ciudadanos anunció la creación del Frente Amplio Democrático (FAD) para frenar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El colectivo publicó un manifiesto firmado por sus integrantes, entre los que se encuentran figuras como el exmandatario Vicente Fox y el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello.

En el documento, el Frente expresó su preocupación por la falta de consenso entre las fuerzas políticas en relación con la reforma. Advirtió que, de aprobarse en sus términos actuales, la propuesta puede derivar en una “regresión autoritaria” que afectaría el sistema democrático del país.

El colectivo subrayó que, a pesar de las dificultades, México vivió una transición hacia la democracia como resultado de un largo proceso de diálogo, reflexión común e inclusión de las fuerzas políticas, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía. En este sentido, el Frente considera que la reforma electoral pone en peligro los avances conseguidos en ese proceso.

