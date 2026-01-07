Sheinbaum justifica envío de petróleo a Cuba por situación en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, ante la situación por la que atraviesa Venezuela, México se convirtió en un proveedor importante de petróleo de Cuba, aunque aclaró que no se están enviando cantidades mayores.
“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de (Enrique) Peña Nieto por ejemplo se condonó una deuda que se tenía con Cuba… claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante, antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se envía”, destacó.