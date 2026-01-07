Publicidad

presidencia

Sheinbaum justifica envío de petróleo a Cuba por situación en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México esté enviando más petróleo a la isla y recordó que, además de contratos, el envío se da por razones humanitarias.
mié 07 enero 2026 09:56 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México envía petróleo a Cuba por contratos o por causas humanitarias. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, ante la situación por la que atraviesa Venezuela, México se convirtió en un proveedor importante de petróleo de Cuba, aunque aclaró que no se están enviando cantidades mayores.

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de (Enrique) Peña Nieto por ejemplo se condonó una deuda que se tenía con Cuba… claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante, antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se envía”, destacó.

De acuerdo con el diario The Financial Times, durante 2025 México superó a Venezuela y se convirtió en el mayor proveedor de crudo de Cuba. El año pasado, el 44% de las importaciones de la isla procedían de México, 34% de Venezuela, 15% de Rusia y 6% de Argelia

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que por años México envió petróleo a Cuba e incluso en algún sexenio se condonó la deuda a la isla.

"Incluso, en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba, entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano", agregó.

La presidenta insistió en que cada país tiene la libertad de decidir qué hace con sus recursos naturales.

“No creo que deba ser un país, una nación, la que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México y además lo pensamos así, es nuestra convicción. Cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de que la visión de otro país”, indicó.

Sheinbaum planteó que la vía para el desarrollo de la región no es la intervención a un país, como sucedió con Venezuela, sino la cooperación.

“Tener la posibilidad de hacer una potencia económica del continente, pero basada en la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza”, indicó.

En las últimas semanas desde Estados Unidos congresistas pidieron al gobierno de la presidenta Sheinbaum frenar su ayuda petrolera a la isla, donde –acusan– se vive una dictadura.

Uno de ellos fue el republicano Carlos Gimenez, quien advirtió que, de no frenar la ayuda a la isla, el gobierno mexicano puede recibir "severas consecuencias".

La congresista estadounidense María Elvira Salazar también reprochó que en los últimos meses el gobierno mexicano envió buques petroleros a Cuba.

“El ejemplo perfecto es Cuba. En los últimos cuatro meses, México ha enviado gratuitamente a la tiranía castrista 55 buques petroleros con un valor de más de 3,000 millones de dólares. ¿Y cuál es la razón? No lo entiendo”, indicó.

