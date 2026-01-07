Sheinbaum justifica envío de petróleo a Cuba por situación en Venezuela

De acuerdo con el diario The Financial Times, durante 2025 México superó a Venezuela y se convirtió en el mayor proveedor de crudo de Cuba. El año pasado, el 44% de las importaciones de la isla procedían de México, 34% de Venezuela, 15% de Rusia y 6% de Argelia

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que por años México envió petróleo a Cuba e incluso en algún sexenio se condonó la deuda a la isla.

"Incluso, en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba, entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano", agregó.

La presidenta insistió en que cada país tiene la libertad de decidir qué hace con sus recursos naturales.

“No creo que deba ser un país, una nación, la que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México y además lo pensamos así, es nuestra convicción. Cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales, más allá de que la visión de otro país”, indicó.

Sheinbaum planteó que la vía para el desarrollo de la región no es la intervención a un país, como sucedió con Venezuela, sino la cooperación.

“Tener la posibilidad de hacer una potencia económica del continente, pero basada en la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza”, indicó.