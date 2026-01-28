Publicidad

presidencia

El envío de crudo a Cuba por razones humanitarias continuará, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México envía crudo por dos vías a Cuba: por contratos y por ayuda humanitaria.
mié 28 enero 2026 09:36 AM
En su mañanera, la presidenta explicó que por años México ha enviado crudo a Cuba y lo ha hecho por razones humanitarias. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se canceló el envío de crudo a Cuba por razones humanitarias y aclaró que es una decisión soberana de México.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba: una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano y la otra es la ayuda humanitaria. (...) Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex en términos de contrato", destacó.

En su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que ella no confirmó que se haya suspendido el envío del crudo a la isla. Afirmó que por años México ha realizado el envío de crudo a la isla.

"La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa. México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. El tema del contrato es con Pemex", dijo.

De acuerdo con Bloomberg, Pemex suspendió un cargamento de crudo que tenía planeado enviar a Cuba. La cancelación se daría mientras Estados Unidos ejerce presión a Cuba.

El envío de crudo a Cuba provoca críticas a México desde Estados Unidos. Una de ellas fue del congresista republicano Carlos Gimenez, quien hace unas semanas advirtió que, de no frenar la ayuda a la isla, el gobierno mexicano puede recibir "severas consecuencias".

La congresista María Elvira Salazar también cuestionó que México envíe crudo a la isla. “En los últimos cuatro meses, México ha enviado gratuitamente a la tiranía castrista 55 buques petroleros con un valor de más de 3,000 millones de dólares. ¿Y cuál es la razón? No lo entiendo”, indicó.

