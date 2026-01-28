El envío de crudo a Cuba por razones humanitarias continuará, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se canceló el envío de crudo a Cuba por razones humanitarias y aclaró que es una decisión soberana de México.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba: una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano y la otra es la ayuda humanitaria. (...) Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex en términos de contrato", destacó.