México

México dejará de enviar petróleo a Cuba, reitera Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la decisión del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países que envíen crudo a Cuba.
lun 02 febrero 2026 05:28 PM
Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo en diciembre pasado su primera reunión trilateral con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá. (Foto: Presidencia)

En medio de declaraciones encontradas con la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump aseguró hoy que México dejará de enviar petróleo a Cuba.

''Es una nación fallida. No puede obtener dinero de Venezuela y no puede obtener dinero de ningún lado. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo, así que... me gustaría cuidar a la gente que está aquí y que es de Cuba'', dijo Trump a medios de comunicación.

"Tenemos a muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas o que huyeron de Cuba... vinieron en balsas, pasaron por aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo hicieron. Y fue hace muchos años. A muchos les gustaría volver'', añadió el mandatario.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la decisión del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países que envíen crudo a Cuba y ha advertido que podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de Air Force One al llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 1 de febrero de 2026, cuando regresa de Palm Beach, Florida.
Internacional

Trump dice que habló con las autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

El fin de semana, Trump aseguró que México suspendió el envío de petróleo a Cuba tras su solicitud directa a Claudia Sheinbaum. No obstante, la presidenta de México negó que dicho tema se hubiera tratado en su última conversación telefónica.

Trump ha dicho también que inició un diálogo con autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

El gobierno cubano acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos nacido en Miami, no han ocultado su deseo de propiciar un cambio de régimen en La Habana.

Tras la caída de Maduro, el presidente republicano advirtió a La Habana que "llegue a un acuerdo pronto" o enfrente consecuencias no especificadas.

-Con información de AFP.

