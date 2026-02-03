México apoya candidatura de Bachelet a la ONU para que Alicia Bárcena siga en el gobierno

“Alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas. (Pero) yo le dije: ‘¿Por qué no nos ayudas en esta parte de planeación?’ Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente (Gabriel) Boric de Chile”, explicó.

“Y Alicia es extraordinaria, es buenísima, y nos va a ayudar, además de la Secretaría de Medioambiente, en todo este proceso también de planeación. Y le pedí, pues, que nos ayude con toda la experiencia que tiene. Ella tiene muchos contactos internacionales”, agregó.

Al encabezar su conferencia de prensa, Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Se trata de una iniciativa para aumentar la inversión pública durante su sexenio en 5.6 billones de pesos adicionales.

Solo para 2026, la presidenta planea crecer este monto en 700,000 pesos adicionales a lo ya aprobado en el presupuesto anual. Es decir, 2% del PIB más.

Esta estrategia se implementará a través de un Consejo de Planeación, que dirigirá Sheinbaum, mediante diferentes esquemas, incluido uno de inversión mixta.