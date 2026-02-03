Publicidad

presidencia

México apoya candidatura de Bachelet a la ONU para que Alicia Bárcena siga en el gobierno

La presidenta Sheinbaum dijo que su administración necesita la experiencia de la secretaria de Medioambiente para llevar a cabo su plan de aumentar la inversión pública y disminuir la desigualdad.
mar 03 febrero 2026 09:41 AM
XVI Conferencia Regional Mujer
Imagen ilustrativa. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, durante la ceremonia de inauguración de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la cual se realizó en el salón Tesorería de Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Alicia Bárcena no fue propuesta por México para dirigir la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque el gobierno necesita su experiencia para reducir la desigualdad y aumentar la inversión pública, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por eso, afirmó este martes, el país optó por apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, en conjunto con Chile y Brasil, a pesar de que Bárcena sonaba como una fuerte candidata para ese cargo.

“Alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas. (Pero) yo le dije: ‘¿Por qué no nos ayudas en esta parte de planeación?’ Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente (Gabriel) Boric de Chile”, explicó.

“Y Alicia es extraordinaria, es buenísima, y nos va a ayudar, además de la Secretaría de Medioambiente, en todo este proceso también de planeación. Y le pedí, pues, que nos ayude con toda la experiencia que tiene. Ella tiene muchos contactos internacionales”, agregó.

Al encabezar su conferencia de prensa, Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Se trata de una iniciativa para aumentar la inversión pública durante su sexenio en 5.6 billones de pesos adicionales.

Solo para 2026, la presidenta planea crecer este monto en 700,000 pesos adicionales a lo ya aprobado en el presupuesto anual. Es decir, 2% del PIB más.

Esta estrategia se implementará a través de un Consejo de Planeación, que dirigirá Sheinbaum, mediante diferentes esquemas, incluido uno de inversión mixta.

Para este proyecto, Sheinbaum necesita la asesoría de Alicia Bárcena.

La presidenta tiene por meta aumentar la inversión pública y disminuir la desigualdad en el país y considera que Bárcena tiene experiencia al respecto, ya que fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Le he pedido a Alicia Bárcena que nos ayude también en este proceso de planeación, ya saben que ella fue directora de Cepal durante mucho tiempo. Ella tiene mucha expertiz, como se dice, pero, entre otras, es experta en cómo reducir la desigualdad. Entonces, ella nos va a estar ayudando también”, reiteró.

Este lunes, los gobiernos de México, Brasil y Chile presentaron formalmente ante la ONU la candidatura de Bachelet al cargo de secretaria general.

En un comunicado, destacaron la trayectoria de la expresidenta de Chile, quien ya se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“Suscribimos esta candidatura con la convicción de que su liderazgo contribuirá al pleno cumplimiento de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, apuntaron los países.

La secretaría general de la ONU dura cinco años. Este cargo será renovado el 1 de enero de 2027, cuando finalice el mandato actual de António Guterres el 31 de diciembre de 2026. El proceso de selección formal para la nueva persona titular se realizará este año.

