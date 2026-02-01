Ignacio Mier, el nuevo coordinador de Morena en el Senado que llega en lugar de Adán Augusto

Ignacio Mier cuenta con una extensa carrera política. Antes de llegar al Senado, desempeñó roles clave en la Cámara de Diputados, donde fue coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante la LXV Legislatura. Su experiencia lo consolida ya como una figura fundamental dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

Originario de Tecamachalco, Puebla, Mier comenzó su carrera política en el PRI, con el que consiguió una diputación local. Sin embargo, en 2006, al alinearse con los principios de Andrés Manuel López Obrador, dejó el PRI y se unió al movimiento que posteriormente daría lugar a Morena.

En ese mismo año, fue candidato a senador por la coalición PRD-PT-Convergencia. Desde entonces, se destaca como uno de los principales operadores de Morena, desempeñando papeles relevantes en varias campañas electorales. Antes de ser elegido diputado federal en 2018, coordinó las campañas de Morena en Sinaloa y Durango.

Licenciado en Administración de Empresas, Ignacio Mier comenzó su carrera política a nivel local. Fue subdelegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y coordinador general de Planeación e Inversión en el Gobierno de Puebla. También ocupó el cargo de secretario del Centro de Estudios para el Desarrollo Comunitario del estado.