Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Ignacio Mier, el nuevo coordinador de Morena en el Senado que llega en lugar de Adán Augusto

Ignacio Mier tomará la coordinación de Morena en el Senado, luego de que Adán Augusto López anunció este domingo que dejará el cargo.
dom 01 febrero 2026 06:20 PM
ignacio-mier
Imagen ilustrativa. Adán Augusto López e Ignacio Mier, de Morena, conversan en el Senado de la República. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Ignacio Mier Velazco asumió el cargo de coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Su nombramiento se da tras la salida de Adán Augusto López, quien dejó la coordinación para enfocarse en el “trabajo de territorio”.

Mier, actual senador por Puebla, toma las riendas de la bancada en un momento crucial para la agenda legislativa, especialmente con la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicidad

Ignacio Mier cuenta con una extensa carrera política. Antes de llegar al Senado, desempeñó roles clave en la Cámara de Diputados, donde fue coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante la LXV Legislatura. Su experiencia lo consolida ya como una figura fundamental dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

Originario de Tecamachalco, Puebla, Mier comenzó su carrera política en el PRI, con el que consiguió una diputación local. Sin embargo, en 2006, al alinearse con los principios de Andrés Manuel López Obrador, dejó el PRI y se unió al movimiento que posteriormente daría lugar a Morena.

Te puede interesar:

adan-augursto
Congreso

Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

En ese mismo año, fue candidato a senador por la coalición PRD-PT-Convergencia. Desde entonces, se destaca como uno de los principales operadores de Morena, desempeñando papeles relevantes en varias campañas electorales. Antes de ser elegido diputado federal en 2018, coordinó las campañas de Morena en Sinaloa y Durango.

Licenciado en Administración de Empresas, Ignacio Mier comenzó su carrera política a nivel local. Fue subdelegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y coordinador general de Planeación e Inversión en el Gobierno de Puebla. También ocupó el cargo de secretario del Centro de Estudios para el Desarrollo Comunitario del estado.

Publicidad

Noticias relacionadas:

polémicas adán augusto lopez
Congreso

Las polémicas rodean al senador morenista Adán Augusto López

En la LXVI Legislatura del Senado, Ignacio Mier forma parte de las comisiones de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles. Además, ocupa un puesto en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como representante de Morena.

Mier se incorporó a Morena en 2017, tres años después de que el partido obtuviera su registro ante el INE. Ese año, fue designado delegado en Durango. En 2018, se sumó al equipo de campaña de Miguel Barbosa Huerta, quien competía por la gubernatura de Puebla en un proceso electoral extraordinario.

En 1993, comenzó como diputado local en el Congreso de Puebla. En 1997, fue elegido diputado federal en la LVII Legislatura y en 2013 regresó a la política local como suplente. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Mier desempeñó un papel clave en la LXIV y LXV Legislatura federal, donde presidió la Jucopo y consolidó su liderazgo dentro de Morena.

Publicidad

Tags

Adán Augusto López Morena Cámara de Senadores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad