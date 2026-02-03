Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum anuncia que ya está listo el documento sobre la consulta del TMEC

La presidenta adelantó que el secretario de Economía dará a conocer el contenido del documento, que unifica la postura de México ante sus dos socios comerciales.
mar 03 febrero 2026 11:13 AM
sheinbaum-consulta-tmec.jpeg
Sheinbaum aseguró que hay avances positivos para la revisión del TMEC. (Foto: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya está terminado el documento de las consultas públicas que México realizó sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Este documento contiene la postura unificada de México ante sus dos socios comerciales, identifica los temas prioritarios para el país y será la principal guía para la revisión del tratado, a realizarse en julio de este año.

Publicidad

Desde octubre pasado, la Secretaría de Economía organizó debates públicos en los 32 estados con distintos sectores productivos para conocer sus inquietudes sobre el TMEC. Estas consultas concluyeron en noviembre.

A partir de esas mesas, la dependencia acordó diseñar un documento que unifique la postura de México, entregarlo a la presidenta en enero y también al Senado.

"Se hizo una consulta sobre el tratado, ya está listo el documento de esta consulta y también ya lo va a presentar pronto el Secretario de Economía", declaró Sheinbaum este martes.

Para saber más

sheinbaum-llamada-trump.jpg
presidencia

Revisión del T-MEC se mantiene, dice Sheinbaum tras llamada con Trump

La mandataria dijo que el camino hacia la revisión del TMEC, en la que participarán México, Estados Unidos y Canadá, no presenta obstáculos.

"Vamos bien, este año se va a cerrar el tema del tratado, de la revisión, porque no es una renegociación, es una revisión solamente, y va muy avanzado, aún con todas las circunstancias que hoy el Gobierno de los Estados Unidos ha planteado", afirmó.

Publicidad

Sheinbaum dice a Trump: “No somos Santa Anna”

Durante la conferencia, la presidenta reiteró su postura de defensa a la soberanía mexicana. En esta ocasión lo hizo en referencia a la conmemoración de este lunes de Donald Trump para celebrar la invasión de Estados Unidos a México en 1846.

Este conflicto concluyó de manera negativa para el país, que perdió el 55% de su territorio, cedido por el entonces presidente mexicano Antonio López de Santa Anna.

Ayer, el presidente estadounidense celebró la invasión y la calificó como una “victoria legendaria”.

Cuestionada sobre este evento, Sheinbaum dijo una vez más que ella defenderá siempre la soberanía de México. “No somos Santa Anna, hay que defender la soberanía", subrayó.

Publicidad

Tags

TMEC

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad