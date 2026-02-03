Sheinbaum anuncia que ya está listo el documento sobre la consulta del TMEC

Desde octubre pasado, la Secretaría de Economía organizó debates públicos en los 32 estados con distintos sectores productivos para conocer sus inquietudes sobre el TMEC. Estas consultas concluyeron en noviembre.

A partir de esas mesas, la dependencia acordó diseñar un documento que unifique la postura de México, entregarlo a la presidenta en enero y también al Senado.

"Se hizo una consulta sobre el tratado, ya está listo el documento de esta consulta y también ya lo va a presentar pronto el Secretario de Economía", declaró Sheinbaum este martes.

La mandataria dijo que el camino hacia la revisión del TMEC, en la que participarán México, Estados Unidos y Canadá, no presenta obstáculos.

"Vamos bien, este año se va a cerrar el tema del tratado, de la revisión, porque no es una renegociación, es una revisión solamente, y va muy avanzado, aún con todas las circunstancias que hoy el Gobierno de los Estados Unidos ha planteado", afirmó.