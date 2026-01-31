Publicidad

México

PAN acepta diálogo sobre reforma electoral, pero pide frenar la sobrerrepresentación

Jorge Romero, afirmó que su partido está dispuesto a discutir una reforma electoral, incluida la figura de los legisladores plurinominales, siempre que el objetivo sea empoderar a la ciudadanía.
sáb 31 enero 2026 06:40 PM
Jorge Romero, reiteró su reto a la presidenta para que incluya en la Reforma Electoral la nulidad inmediata de cualquier elección y la extinción de un partido político si se comprueba que hubo injerencia y dinero del crimen organizado en los procesos electorales. (Foto: Facebook/ PAN)

El Partido Acción Nacional (PAN) se dijo dispuesto a discutir una reforma electoral, incluida la elección de legisladores plurinominales, siempre y cuando el objetivo sea fortalecer la representación ciudadana y no concentrar el poder político, afirmó el dirigente nacional del partido, Jorge Romero.

Romero señaló este sábado en conferencia de prensa que la reforma electoral impulsada desde el oficialismo es una propuesta “multicitada y mal profetizada”, cuya viabilidad puso en duda. Aun así, sostuvo que en Acción Nacional están abiertos al debate si Morena convoca a un diálogo real, aunque reconoció que ese escenario es poco probable.

El líder panista subrayó que su partido sí considera necesaria una reforma electoral, pero con un enfoque distinto al que, dijo, plantea el gobierno federal.

Recordó que históricamente las reformas electorales en México, particularmente desde los años setenta y noventa, han tenido como finalidad restarle poder al gobierno y trasladarlo a la ciudadanía, no al revés.

En ese contexto, Romero insistió en que uno de los puntos centrales que el PAN pondría sobre la mesa es la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso.

Argumentó que el país enfrenta hoy un “desmantelamiento institucional” derivado de una mayoría calificada que, afirmó, no fue otorgada directamente por la ciudadanía. Si bien reconoció que Morena obtuvo alrededor del 54% de los votos en 2024, sostuvo que alcanzar más del 70% de los escaños legislativos distorsiona la voluntad popular.

“El porcentaje que te da la gente debe ser el que tengas en el Congreso, ni más ni menos”, afirmó, al poner como ejemplo que si al PAN se le asignara un 17 por ciento de la votación, ese mismo porcentaje debería reflejarse en su representación legislativa.

Romero defendió de manera explícita la figura de la representación proporcional, al advertir que su eliminación afectaría directamente a las minorías políticas y a la pluralidad democrática. Rechazó la narrativa que asocia a los legisladores plurinominales con falta de legitimidad o trabajo, y explicó que estos escaños surgen directamente de los votos ciudadanos, no de acuerdos cupulares.

Para ilustrar su postura, expuso que en un distrito donde una candidatura gana con 51 por ciento frente a 49 por ciento, ese casi 50 por ciento de votantes también debe verse reflejado en el Congreso. Sin la representación proporcional, advirtió, podría darse el escenario de que casi la mitad del país quedara sin voz legislativa.

Además, el dirigente del PAN planteó propuestas adicionales, como la segunda vuelta presidencial, elecciones primarias abiertas, el uso de urnas electrónicas y, de manera central, medidas para combatir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. En ese punto, lanzó el reto de anular elecciones donde se compruebe la intervención del crimen y de retirar el registro a partidos que reciban recursos ilícitos, cuestionando que el oficialismo no haya respondido a dichas propuestas.

Romero aclaró que el PAN no se opone a una eventual reducción del financiamiento público a los partidos políticos, pero dejó claro que su principal línea de defensa será la representación proporcional como mecanismo para garantizar que todos los votos cuenten y se reflejen en el Poder Legislativo.

