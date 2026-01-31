PAN acepta diálogo sobre reforma electoral, pero pide frenar la sobrerrepresentación

El líder panista subrayó que su partido sí considera necesaria una reforma electoral, pero con un enfoque distinto al que, dijo, plantea el gobierno federal.

Recordó que históricamente las reformas electorales en México, particularmente desde los años setenta y noventa, han tenido como finalidad restarle poder al gobierno y trasladarlo a la ciudadanía, no al revés.

En ese contexto, Romero insistió en que uno de los puntos centrales que el PAN pondría sobre la mesa es la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso.

Argumentó que el país enfrenta hoy un “desmantelamiento institucional” derivado de una mayoría calificada que, afirmó, no fue otorgada directamente por la ciudadanía. Si bien reconoció que Morena obtuvo alrededor del 54% de los votos en 2024, sostuvo que alcanzar más del 70% de los escaños legislativos distorsiona la voluntad popular.

“El porcentaje que te da la gente debe ser el que tengas en el Congreso, ni más ni menos”, afirmó, al poner como ejemplo que si al PAN se le asignara un 17 por ciento de la votación, ese mismo porcentaje debería reflejarse en su representación legislativa.