presidencia

Sheinbaum anuncia que se reforzará la seguridad en Sinaloa tras ataque a diputados

En su conferencia matutina, la presidenta anunció que visitará el estado en febrero y lo hará acompañada de integrantes de su gabinete de seguridad.
jue 29 enero 2026 12:00 PM
Culiacán Ataque Armado Diputados
Este miércoles se reportó una agresión en contra de dos legisladores en Culiacán. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro.)

Tras las agresiones con arma de fuego a dos legisladores en Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reforzará la seguridad en Sinaloa, entidad que visitará en las próximas semanas.

“Está atendiendo el gabinete de seguridad. El día de ayer la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano (Omar García Harfuch) para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido. El gabinete de seguridad está colaborando con el gobierno del estado”, explicó.

Desde septiembre de 2024, Sinaloa no conoce la tranquilidad. Una disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” provocó una escalada de la violencia, que ya dejó 2,309 homicidios dolosos. Y la autoridad tampoco está exenta de estos hechos. La tarde del miércoles, se reportó un ataque con arma de fuego en contra de la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y el diputado Sergio Torres Félix, ambos de Movimiento Ciudadano.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que pidió a la Fiscalía de Sinaloa actuar con celeridad en la investigación.

Sheinbaum visitará Sinaloa

En este contexto, la presidenta Sheinbaum anunció que visitará Sinaloa en febrero, acompañada de su gabinete de seguridad.

“Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa, con los gabinetes de seguridad, ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios para ver la situación de Sinaloa. No va a ser esta semana, no estoy segura si es la otra o la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa”, dijo.

A la pregunta sobre si se reforzará la seguridad, la presidenta lo confirmó: “Sí, por supuesto. Todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa”, destacó.

Para hacer frente a la violencia en la región, Sheinbaum instruyó al gabinete de seguridad a visitar Sinaloa cada dos semanas.

A pesar de los esfuerzos, 2025 concluyó como el año más violento desde 2012, con 1,654 homicidios dolosos, cifra cercana a los 1,906 muertes violentas registradas hace 13 años.

