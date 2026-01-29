Sheinbaum anuncia que se reforzará la seguridad en Sinaloa tras ataque a diputados

Tras las agresiones con arma de fuego a dos legisladores en Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reforzará la seguridad en Sinaloa, entidad que visitará en las próximas semanas.
“Está atendiendo el gabinete de seguridad. El día de ayer la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano (Omar García Harfuch) para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido. El gabinete de seguridad está colaborando con el gobierno del estado”, explicó.