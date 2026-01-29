Sheinbaum anuncia que se reforzará la seguridad en Sinaloa tras ataque a diputados

Sheinbaum visitará Sinaloa

En este contexto, la presidenta Sheinbaum anunció que visitará Sinaloa en febrero, acompañada de su gabinete de seguridad.

“Pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa, con los gabinetes de seguridad, ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios para ver la situación de Sinaloa. No va a ser esta semana, no estoy segura si es la otra o la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa”, dijo.

A la pregunta sobre si se reforzará la seguridad, la presidenta lo confirmó: “Sí, por supuesto. Todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa”, destacó.

Para hacer frente a la violencia en la región, Sheinbaum instruyó al gabinete de seguridad a visitar Sinaloa cada dos semanas.

A pesar de los esfuerzos, 2025 concluyó como el año más violento desde 2012, con 1,654 homicidios dolosos, cifra cercana a los 1,906 muertes violentas registradas hace 13 años.