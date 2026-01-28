Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Dirigente estatal y diputada de Movimiento Ciudadano son atacados a balazos en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que ambos legisladores resultaron lesionados, al igual que uno de sus escoltas.
mié 28 enero 2026 03:26 PM
Sergio Torres Félix
Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa y diputado local, fue víctima de un ataque armado registrado este miércoles en Culiacán.
 (Foto: Facebook/ Sergio Torres Félix)

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa y diputado local, Sergio Torres Félix, y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda fueron víctimas de un ataque armado la tarde de este miércoles en Culiacán.

Ambos resultaron heridos tras recibir disparos cuando circulaban por el Malecón Niños Héroes, en el centro de la ciudad, poco después de salir del Congreso del Estado.

Publicidad

Testigos y fuentes locales señalan que hombres armados dispararon contra el vehículo en que viajaban los dos políticos, provocando que fueran trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Lee más:

narcos (1).jpg
México

Del 'Brother Wang' hasta miembros de 'Los Chapitos', los narcos detenidos en México 2025

Tras los hechos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, instruyó de inmediato un operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para localizar y detener a los responsables, así como a supervisar la atención médica de los lesionados y de un ciudadano que también resultó herido en los hechos.

A través de X, el mandatario informó además que solicitó a la Fiscalía General del Estado actuar con prontitud en la investigación correspondiente.

Publicidad

En tanto que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque a través de sus redes sociales, calificando la agresión como una muestra de la crisis de impunidad y violencia que persiste en México y, particularmente, en Sinaloa, exigiendo que se garantice justicia y no haya impunidad para los agresores.

Movimiento Ciudadano también condenó el ataque armado y exigió a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que en la agresión los legisladores resultaron heridos por impactos de arma de fuego y detalló que los escoltas trataron de repeler la agresión, sin embargo uno de ellos también resultó lesionado.

Te puede interesar:

ejercito seguridad sinaloa
México

Ejército refuerza la seguridad en Sinaloa con el despliegue de 180 efectivos

Los diputados y el elemento herido fueron trasladados de inmediato a hospitales para recibir atención médica, mientras que el Grupo Interinstitucional desplegó un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables.

Desde 2025, la confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, iniciada tras la captura de Ismael ''El Mayo'' Zambada, mantiene a Sinaloa sumergido en la violencia.

En 2025, la entidad cerró con 1,654 homicidios dolosos, con lo superó por 66% a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás cuando se inició el conflicto entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

En los primeros 19 días de enero, se registraron 30 homicidios dolosos en la entidad.

Apenas el lunes 26 de enero, hombres armados agredieron a tiros a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Barcelona, al norte de Culiacán, Sinaloa.

Publicidad

Tags

Sinaloa Culiacán Movimiento Ciudadano

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad