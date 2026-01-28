Dirigente estatal y diputada de Movimiento Ciudadano son atacados a balazos en Culiacán

En tanto que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque a través de sus redes sociales, calificando la agresión como una muestra de la crisis de impunidad y violencia que persiste en México y, particularmente, en Sinaloa, exigiendo que se garantice justicia y no haya impunidad para los agresores.
Movimiento Ciudadano también condenó el ataque armado y exigió a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que en la agresión los legisladores resultaron heridos por impactos de arma de fuego y detalló que los escoltas trataron de repeler la agresión, sin embargo uno de ellos también resultó lesionado.
Los diputados y el elemento herido fueron trasladados de inmediato a hospitales para recibir atención médica, mientras que el Grupo Interinstitucional desplegó un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables.
Desde 2025, la confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, iniciada tras la captura de Ismael ''El Mayo'' Zambada, mantiene a Sinaloa sumergido en la violencia.
En 2025, la entidad cerró con 1,654 homicidios dolosos, con lo superó por 66% a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás cuando se inició el conflicto entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.
En los primeros 19 días de enero, se registraron 30 homicidios dolosos en la entidad.
Apenas el lunes 26 de enero, hombres armados agredieron a tiros a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Barcelona, al norte de Culiacán, Sinaloa.