Dirigente estatal y diputada de Movimiento Ciudadano son atacados a balazos en Culiacán

En tanto que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque a través de sus redes sociales, calificando la agresión como una muestra de la crisis de impunidad y violencia que persiste en México y, particularmente, en Sinaloa, exigiendo que se garantice justicia y no haya impunidad para los agresores.

Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.



La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.



La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.

Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad.

Movimiento Ciudadano también condenó el ataque armado y exigió a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya.



Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que en la agresión los legisladores resultaron heridos por impactos de arma de fuego y detalló que los escoltas trataron de repeler la agresión, sin embargo uno de ellos también resultó lesionado.

Los diputados y el elemento herido fueron trasladados de inmediato a hospitales para recibir atención médica, mientras que el Grupo Interinstitucional desplegó un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables.

TARJETA INFORMATIVA #SSPSinaloa informa que, este miércoles 28 de enero de 2026, se registró una agresión contra el diputado Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Durante el hecho, los escoltas…

Desde 2025, la confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, iniciada tras la captura de Ismael ''El Mayo'' Zambada, mantiene a Sinaloa sumergido en la violencia.

En 2025, la entidad cerró con 1,654 homicidios dolosos, con lo superó por 66% a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás cuando se inició el conflicto entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

En los primeros 19 días de enero, se registraron 30 homicidios dolosos en la entidad.

Apenas el lunes 26 de enero, hombres armados agredieron a tiros a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Barcelona, al norte de Culiacán, Sinaloa.