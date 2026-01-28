Publicidad

Salud reporta delicados a diputados de MC atacados en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad desplegó una célula especial para identificar y localizar a los responsables de la agresión en contra de diputados de Movimiento Ciudadano.
mié 28 enero 2026 07:13 PM
Autoridades resguardan el hospital en el que son atendidos los diputados. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, están delicados tras el ataque que sufrieron a tiros este miércoles en Culiacán.

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, dijo que Torres Félix tuvo que ser sometido a una cirugía, mientras que Montoya Ojeda está ''bajo manejo médico y también va a requerir algunas cirugías para poder estar mejor".

Sergio Torres estará bajo vigilancia estricta en el área de terapia intensiva durante las próximas 48 horas para que doctores puedan determinar su evolución.

En el ataque, un escolta también resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con González Galindo.

"Aquí hay muy buenos médicos en Culiacán y por el momento van a estar siendo atendidos aquí", expresó sobre un posible traslado a otra región del país para que sean atendidos los diputados.

El Gabinete de Seguridad informó esta misma tarde que ha desplegado un equipo especial para identificar y localizar a los agresores.

"Tras la agresión contra dos diputados locales en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con las autoridades estatales, colabora en el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos'', expuso.

"Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad", agregó.

Los diputados fueron agredidos a tiros cuando circulaban por el Malecón Niños Héroes, en el centro de la ciudad de Culiacán, poco después de salir del Congreso del Estado.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque a través de sus redes sociales, calificando la agresión como una muestra de la crisis de impunidad y violencia que persiste en México.

Movimiento Ciudadano también condenó el ataque armado y exigió a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

