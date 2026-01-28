Salud reporta delicados a diputados de MC atacados en Sinaloa

Sergio Torres estará bajo vigilancia estricta en el área de terapia intensiva durante las próximas 48 horas para que doctores puedan determinar su evolución.

En el ataque, un escolta también resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con González Galindo.

"Aquí hay muy buenos médicos en Culiacán y por el momento van a estar siendo atendidos aquí", expresó sobre un posible traslado a otra región del país para que sean atendidos los diputados.

El Gabinete de Seguridad informó esta misma tarde que ha desplegado un equipo especial para identificar y localizar a los agresores.

"Tras la agresión contra dos diputados locales en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con las autoridades estatales, colabora en el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos'', expuso.

"Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad", agregó.