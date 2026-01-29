México no permite operaciones conjuntas, insiste Sheinbaum sobre detención de Wedding

The Wall Street Journal publicó que el FBI participó en la detención de quien también era uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense y que incluso fue transportado “a California en el mismo avión del Departamento de Justicia que llevó a (Nicolás) Maduro (presidente de Venezuela) a Nueva York”.

“Una redada secreta del FBI atrapó a un presunto capo de la droga y sacudió las relaciones con México”, informó el medio.

El medio de comunicación aseguró que el FBI tenía contemplado mantener en secreto la participación de sus agentes debido a que las leyes mexicanas prohíben que agentes extranjeros colaboren en operativos policiales en territorio nacional.

Al respecto, la presidenta evitó entrar en discusión con lo que publicó el diario, pero insistió en que su administración no permite ningún tipo de operación conjunta en territorio mexicano.

“Yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump y ellos han visto pues que vamos avanzando muy bien”, afirmó.