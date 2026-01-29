México no permite operaciones conjuntas, insiste Sheinbaum sobre detención de Wedding

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que Ryan Wedding, exatleta olímpico vinculado al Cártel de Sinaloa, fuera detenido en una operación conjunta en la que participaron elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, luego de que The Wall Street Journal informara que agentes federales estadounidenses presuntamente participado en la aprehensión.
“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, aclaró.