presidencia

México no permite operaciones conjuntas, insiste Sheinbaum sobre detención de Wedding

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con Estados Unidos hay colaboración, no obstante, afirmó que las detenciones las realizan autoridades mexicanas.
jue 29 enero 2026 11:20 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya le manifestó a su homólogo Donald Trump que no permite operaciones conjuntas en México. (Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que Ryan Wedding, exatleta olímpico vinculado al Cártel de Sinaloa, fuera detenido en una operación conjunta en la que participaron elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, luego de que The Wall Street Journal informara que agentes federales estadounidenses presuntamente participado en la aprehensión.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, aclaró.

The Wall Street Journal publicó que el FBI participó en la detención de quien también era uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense y que incluso fue transportado “a California en el mismo avión del Departamento de Justicia que llevó a (Nicolás) Maduro (presidente de Venezuela) a Nueva York”.

“Una redada secreta del FBI atrapó a un presunto capo de la droga y sacudió las relaciones con México”, informó el medio.

El medio de comunicación aseguró que el FBI tenía contemplado mantener en secreto la participación de sus agentes debido a que las leyes mexicanas prohíben que agentes extranjeros colaboren en operativos policiales en territorio nacional.

Al respecto, la presidenta evitó entrar en discusión con lo que publicó el diario, pero insistió en que su administración no permite ningún tipo de operación conjunta en territorio mexicano.

“Yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump y ellos han visto pues que vamos avanzando muy bien”, afirmó.

De acuerdo con la presidenta, en México se detuvo a cuatro de los diez criminales más buscados por el FBI, pero aclaró que es un esfuerzo de las autoridades mexicanas.

La detención de Wedding abrió una serie de especulaciones sobre si participó o no el FBI. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, Wedding se entregó de manera voluntaria en la Embajada en la Ciudad de México.

Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que la detención fue resultado de un trabajo conjunto con el Gobierno de México y resaltó la coordinación estrecha entre diversas agencias de ambos gobiernos.

