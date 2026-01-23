Publicidad

México

Harfuch y el director de FBI refuerzan coordinación entre México y EU para atender seguridad

El director del FBI volvió a EU con dos detenciones clave para la justicia estadounidense, uno de ellos Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense que es buscado por EU desde el 2024.
vie 23 enero 2026 11:20 AM
harfuch-patel.jpg
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el director del FBI, Kash Patel, y con el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson. (Foto: @OHarfuch .)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), Kash Patel, encuentro en el que se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios, y en la que se acordó fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México.

A través de sus redes sociales, el secretario informó que la colaboración se mantendrá con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Kash Patel también sostuvo una reunión con la fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy. Ambos encuentros forman parte de los trabajos de colaboración como parte del "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley".

El secretario informó que en esas reuniones se acordó mantener la coordinación que hasta ahora ha dado resultados.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, indicó.

Director de FBI vuelve con dos detenciones claves

A Estados Unidos, el director del FBI vuelve con dos detenciones clave para la justicia estadounidense.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”, añadió Harfuch.

Una de las detenciones clave fue la Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico, quien figuraba como uno de los 10 más buscados.

La detención de Wedding fue celebrada por la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, quien aseguró que los criminales no tienen refugio y agradeció su apoyo a autoridades de México.

“Esto es consecuencia directa del liderazgo de ley y orden del presidente Trump. Bajo el mando de @POTUS, los criminales no tienen refugio. El director Patel ha trabajado incansablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia. Agradecemos a nuestro increíble embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por su apoyo en este caso”, indicó.

