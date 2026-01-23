Harfuch y el director de FBI refuerzan coordinación entre México y EU para atender seguridad

A través de sus redes sociales, el secretario informó que la colaboración se mantendrá con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Kash Patel también sostuvo una reunión con la fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy. Ambos encuentros forman parte de los trabajos de colaboración como parte del "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley".

El secretario informó que en esas reuniones se acordó mantener la coordinación que hasta ahora ha dado resultados.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, indicó.

