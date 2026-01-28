Sheinbaum pide a instituciones no ser elitistas tras destitución del director del CIDE

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la destitución de José Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el nombramiento de Lucero Ibarra Roja en su lugar, fue una decisión tomada por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Además, instó a esta y a otras instituciones a evitar actitudes elitistas y promover una mayor apertura e inclusión.

“Las consideraciones que tuvo la secretaria de Ciencia y Tecnología. Yo le pedí a Rosaura que emitiera un comunicado sobre este tema, ayer lo emitió. Son decisiones en las que como presidenta no participo directamente y fue una decisión que se tomó en la secretaría”, indicó en su conferencia matutina.