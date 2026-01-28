Publicidad

Sheinbaum pide a instituciones no ser elitistas tras destitución del director del CIDE

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se espera que las instituciones de educación y centros de investigación participen con propuestas para resolver los problemas de México.
mié 28 enero 2026 10:38 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que por algún tiempo el CIDE se orientó a una política económica neoliberal. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la destitución de José Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el nombramiento de Lucero Ibarra Roja en su lugar, fue una decisión tomada por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Además, instó a esta y a otras instituciones a evitar actitudes elitistas y promover una mayor apertura e inclusión.

“Las consideraciones que tuvo la secretaria de Ciencia y Tecnología. Yo le pedí a Rosaura que emitiera un comunicado sobre este tema, ayer lo emitió. Son decisiones en las que como presidenta no participo directamente y fue una decisión que se tomó en la secretaría”, indicó en su conferencia matutina.

El lunes pasado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación comunicó que José Romero Tellaeche sería destituido de su cargo como director del CIDE y, en su lugar, la profesora de la División de Estudios Jurídicos, Lucero Ibarra, sería nombrada directora interina.

“En mi calidad de titular de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla a partir de esta fecha como: directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas. AC”, dice un oficio dirigido a Ibarra y firmado por la secretaria Rosaura Ruiz.

Al referirse a este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que, aunque es una buena institución, durante mucho tiempo se orientó a una política económica neoliberal. Por ello, les sugirió ser más cercanos a los ciudadanos.

“Todas las instituciones, no en particular para el CIDE, deben dejar de ser instituciones elitistas, estar mucho más integradas a los problemas de la nación y al pueblo. Se dio una elitización muy grande en muchas institución académicas, como si estuvieran encima de los demás y nadie está encima de nadie. Esta visión de que se estaba encima de todo es algo que no debe ocurrir”, indicó.

La mandataria federal manifestó que lo ideal es que las instituciones académicas y centros de investigación tengan mucho mayor cercanía con los problemas nacionales y que ayuden al desarrollo de México.

Recordó que es con recursos de los mexicanos como se paga la operación de esas instituciones y la educación de quienes ahí estudian.

