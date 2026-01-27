Los señalamientos que llevaron a la destitución de Romero Tellaeche como director del CIDE

Él obvia el mandato de la Secretaría de Ciencia y el apoyo que la comunidad estudiantil y el sindicato ya brindaron a la nueva directora, a quien reconocieron de inmediato.

Este martes, Ruiz presentó oficialmente ante el Consejo Directivo, el órgano de gobierno del CIDE, a Ibarra Rojas como la nueva directora interina.

La designación

Romero Tellaeche fue nombrado director interino del CIDE en agosto de 2021, tras la renuncia de Sergio López Ayllón.

En septiembre de ese año, la comunidad estudiantil reprobó su postura ante la situación de un grupo de académicos que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba encarcelar.

Se habían girado órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios de Conahcyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, acusados de posibles irregularidades en el manejo de recursos.

Uno de ellos era Enrique Cabrero, investigador titular del CIDE y ex director de Conacyt a quien la FGR acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación #Secihti, @rosauraRuiz4, presentó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del @CIDE_MX a integrantes del Consejo Directivo, que es el órgano de gobierno de esa institución. ➡️1/2 pic.twitter.com/hluINAITfK — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) January 27, 2026

El CIDE pidió respetar sus derechos, pero Romero Tellaeche solicitó a los académicos un ejercicio de recursos públicos sin intermediarios.

Posteriormente, destituyó a Alejandro Madrazo Lajous, quien era director del CIDE de la Región Centro (Aguascalientes), quien defendía los derechos de los investigadores, por “pérdida de confianza”.