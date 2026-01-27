Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Los señalamientos que llevaron a la destitución de Romero Tellaeche como director del CIDE

La Secretaría de Ciencia designó en el cargo a la investigadora Lucero Ibarra Rojas. Será directora interina mientras se elige a la persona titular definitiva.
mar 27 enero 2026 06:00 PM
Los estudiantes de CIDE mantienen su protesta contra el director interino
Desde 2021, los estudiantes del CIDE han protestado en contra de la designación de Romero Tellaeche. (Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro)

José Romero Tellaeche fue destituido este lunes de su cargo como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En su lugar, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora interina mientras se elige a la persona titular definitiva.

Sin embargo, Romero Tellaeche, que ha enfrentado diferentes polémicas y señalamientos durante su administración, se negó a abandonar el cargo. En un comunicado aseguró que la remoción adelantada del director del CIDE solo puede llevarse a cabo cuando se acrediten causas legales.

Publicidad

Él obvia el mandato de la Secretaría de Ciencia y el apoyo que la comunidad estudiantil y el sindicato ya brindaron a la nueva directora, a quien reconocieron de inmediato.

Este martes, Ruiz presentó oficialmente ante el Consejo Directivo, el órgano de gobierno del CIDE, a Ibarra Rojas como la nueva directora interina.

Para saber más

Demonstrators protest in solidarity with Palestinians on the anniversary of the Nakba, in Mexico City
México

CIDE busca cancelar convenio con universidad de Israel por ataques a Palestina

La designación

Romero Tellaeche fue nombrado director interino del CIDE en agosto de 2021, tras la renuncia de Sergio López Ayllón.

En septiembre de ese año, la comunidad estudiantil reprobó su postura ante la situación de un grupo de académicos que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba encarcelar.

Se habían girado órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios de Conahcyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, acusados de posibles irregularidades en el manejo de recursos.

Uno de ellos era Enrique Cabrero, investigador titular del CIDE y ex director de Conacyt a quien la FGR acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El CIDE pidió respetar sus derechos, pero Romero Tellaeche solicitó a los académicos un ejercicio de recursos públicos sin intermediarios.

Posteriormente, destituyó a Alejandro Madrazo Lajous, quien era director del CIDE de la Región Centro (Aguascalientes), quien defendía los derechos de los investigadores, por “pérdida de confianza”.

Publicidad

Despidos injustificados

En noviembre de 2021, Romero Tellaeche removió de sus cargos a la secretaria Académica del CIDE, Catherine Andrews, y a Celine González Schont, quien fungía como directora de Evaluación Académica.

Ambas funcionarias habían convocado a las Comisiones Académicas Dictaminadoras (Cadis), en la que miembros de ese centro evalúan la permanencia, calidad y promoción de profesores. Pero Romero Tellaeche había cancelado su sesión, programada en medio de la contienda por la dirección definitiva del CIDE.

Como eso no estaba en sus funciones, las Cadis siguieron su curso y Romero Tellaeche despidió a las funcionarias a cargo por “actos de rebeldía”.

Protestas en el CIDE

Este acto fue calificado por la comunidad estudiantil como autoritario. Así que convocó a una manifestación frente a la sede de Conacyt en defensa de las académicas, de las Cadis y en contra de los actos autoritarios.

Su lema fue “un dictador no será mi director” y exigieron la destitución inmediata de Romero Tellaeche como director interino del CIDE y su remoción como candidato aspirante a la dirección general de manera permanente.

En respuesta, Romero Tellaeche convocó a unas Jornadas de Diálogos con la Comunidad, donde aseguró que existía una supuesta campaña de desprestigio contra el CIDE por parte de profesores de “ideología neoliberal” y con intereses privados.

Publicidad

Ante la falta de respuesta de Conacyt, los estudiantes realizaron días después una clausura simbólica de la oficina de Romero Tellaeche. También constituyeron la Asamblea Académica Permanente del CIDE y demandaron al próximo director cesar el hostigamiento laboral.

Incluso presentaron un amparo para suspender el proceso de elección de la directiva del CIDE.

Pese a todo, el Conacyt no atendió las demandas y nombró a Romero Tellaeche director permanente el 29 de noviembre de 2021.

En rechazo a su ratificación, los estudiantes tomaron las instalaciones del CIDE, lo que retrasó que Romero Tellaeche asumiera el cargo. Los alumnos acusaron falta de transparencia y de participación de los alumnos en el proceso de designación.

La administración de Romero Tellaeche

Durante los cuatro años dos meses como director permanente, la administración de Romero Tellaeche continuó marcada por los señalamientos de despido injustificado de personal y retrasos en el pago a los docentes. Así como acoso laboral y una "purga" de los perfiles críticos al Gobierno.

El estudiantado realizó más protestas durante diciembre, convocó a diálogos con las autoridades de Conacyt y marcharon al Senador para solicitar apoyo. Otras universidades, como la UNAM, el ITAM y la Ibero, apoyaron a los alumnos del CIDE.

El 15 de enero de 2022, ante un repunte de los casos de covid, los estudiantes aceptaron liberar las instalaciones, pero continuaron con sus exigencias contra Romero Tellaeche y una nueva reforma que buscaba cambiar los estatutos del CIDE.

Organizaron una consulta de revocación de mandato, marcharon a Palacio Nacional. Denunciaron la suspensión de algunas licenciaturas y maestrías y los recortes presupuestales.

En noviembre de 2025, un grupo de investigadoras acusaron que Romero Tellaeche ejerció violencia de género en la institución y, en una carta enviada a la Secretaría de Ciencia, aseguraron que el Órgano Interno de Control del CIDE había recibido varias denuncias formales también por acoso laboral.

Tags

Universidades

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad