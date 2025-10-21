Fiscalía indaga si líder limonero fue citado por criminales antes de su ejecución

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de Bernardo Bravo y afirmó que debe haber justicia.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Tiene que haber justicia en este caso”, dijo la mandataria.

El cuerpo sin vida de Bernardo Bravo fue encontrado en la carretera Apatzingán- Presa del Rosario a bordo de una camioneta de su propiedad.

Según los reportes, las autoridades cuentan con videos y registros que confirman que Bravo viajó de Morelia a Apatzingán alrededor de las 11:00 horas del domingo. Más tarde, cambió de vehículo cerca del tianguis limonero y se dirigió hacia Cenobio Moreno. Ese mismo vehículo fue captado de regreso a Apatzingán alrededor de las 9:30 de la noche.

Horas después, durante la madrugada del lunes, su cuerpo fue hallado dentro de su camioneta en el tramo Apatzingán–Tepetates, con el motor encendido y el cuerpo colocado en posición del conductor.

Los peritajes forenses determinaron que murió entre 10 y 12 horas antes de ser encontrado, con dos golpes en la cabeza y una herida de bala calibre 38. Aunque no se hallaron casquillos ni pertenencias personales en el sitio.

“Creemos que quien lo citó pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Cenobio. Trae dos golpes en la cabeza y una lesión de arma de fuego calibre .38, que pudo haberle arrebatado la vida en el transcurso del domingo”, explicó Torres Piña en entrevista con Aristegui Noticias.

Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de #Apatzingán. pic.twitter.com/65QUYOxZKk — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 20, 2025

Hasta el momento, la Fiscalía estatal mantiene abiertas dos líneas de investigación relacionadas con grupos criminales que operan al poniente de Apatzingán, presuntamente responsables del homicidio.

Este martes se reportó la detención de Rigoberto “N”, presunto autor intelectual e identificado como integrante del grupo “Los Blancos de Troya”, dedicado al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

"Luego de tomar conocimiento del homicidio del presidente de una asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, agentes de seguridad se trasladaron al sitio donde comenzaron las primeras indagatorias e implementaron un dispositivo de seguridad. Con ello identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región”, informó en sus redes sociales.

Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx1, en coordinación con @FiscaliaMich, autoridades del @GabSeguridadMX y del @GobMichoacan,… pic.twitter.com/vImUgQekFx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

El fiscal Torres Piña también confirmó que fueron citados a declarar los escoltas asignados al dirigente limonero, ya que el domingo por la mañana Bravo avisó a su familia que los recogería antes de viajar a Apatzingán. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que el líder viajaba acompañado.

De acuerdo con Torres Piña, la escena sugería una manipulación previa.

“Pareciera que lo acomodaron como si él estuviera manejando, no hubo pertenencias, no traía su celular ni su cartera. No había un arma, no había un casquillo cerca de él. Solamente lo acomodaron en el lado del piloto con el vehículo encendido, que fue como se encontró el día de ayer por la mañana”, relató.

Aunque aún no se confirma si Bravo fue asesinado en Cenobio Moreno o durante el trayecto de regreso, las autoridades consideran que no murió en el lugar donde fue encontrado, pues el vehículo no presentaba impactos de arma ni signos de violencia evidentes.

“Sí tenía algunos residuos de sangre en el cristal de atrás, pero en la parte del medio. Entonces esto señala que él venía en medio del vehículo y ya sin vida. Y venía manejando por otra persona, quien es quien lo deja en ese lugar", dijo el fiscal.