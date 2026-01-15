Sheinbaum: aún no está la reforma electoral, pero se garantiza autonomía del INE y representación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de reforma electoral aún no está lista, aunque adelantó algunos de los puntos que se incluirán en la propuesta. Entre estos aspectos se destaca la intención de reducir el gasto en las elecciones, garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y asegurar una representación adecuada para las minorías.

"Aún no hemos presentado la propuesta y ya la calificaron, ya la han denominado Ley Maduro. Se habla de que soy autoritaria, pero aún no hemos presentado nada", dijo la presidenta este jueves en relación a las críticas que se generaron por la reforma.

Se espera que la propuesta esté lista para la primera semana de febrero y que sea discutida en el marco del próximo periodo de sesiones del Congreso. "Para la primera semana de febrero, más o menos, ya tendremos la propuesta lista", adelantó la mandataria federal.