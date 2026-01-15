Publicidad

presidencia

Sheinbaum: aún no está la reforma electoral, pero se garantiza autonomía del INE y representación

Claudia Sheinbaum adelantó que la reforma electoral no afectará la autonomía del INE y que hay consenso en reducir el costo de las elecciones. Rechazó las acusaciones de autoritarismo en la propuesta.
jue 15 enero 2026 09:11 AM
Conferencia Matutina Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que será en la primera semana de febrero cuando se tenga lista la iniciativa de reforma electoral. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de reforma electoral aún no está lista, aunque adelantó algunos de los puntos que se incluirán en la propuesta. Entre estos aspectos se destaca la intención de reducir el gasto en las elecciones, garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y asegurar una representación adecuada para las minorías.

"Aún no hemos presentado la propuesta y ya la calificaron, ya la han denominado Ley Maduro. Se habla de que soy autoritaria, pero aún no hemos presentado nada", dijo la presidenta este jueves en relación a las críticas que se generaron por la reforma.

Se espera que la propuesta esté lista para la primera semana de febrero y que sea discutida en el marco del próximo periodo de sesiones del Congreso. "Para la primera semana de febrero, más o menos, ya tendremos la propuesta lista", adelantó la mandataria federal.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial encargada de la elaboración de la propuesta de reforma electoral, a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, y a Arturo Zaldívar, también integrante de la Comisión.

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta rechazó que con su propuesta de reforma electoral se camine hacia el autoritarismo y anotó que el objetivo es fortalecer la democracia.

"La derecha, no solo nacional sino internacional, ha querido decir que en México no hay democracia y que en México va un régimen autoritario. Falso de toda falsedad. Primero, en México hay democracia, democracia electoral, democracia participativa, libertades absolutas, hay respeto a los derechos humanos. México es un país democrático... la reforma electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia, entonces nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo", comentó.

¿Qué sí contempla la reforma electoral?

La presidenta adelantó algunos de los aspectos que incluirá la reforma electoral; destacó que se garantizará la representación de las minorías.

"Primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado. Eso no va a ocurrir, ahí estará", señaló.

Otro elemento que se incluirá es abaratar el costo de las elecciones para que los recursos puedan ser utilizados en otros rubros.

"Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Consideramos que no tiene que ser así y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad de todos. Debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país", añadió.

