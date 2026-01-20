Sheinbaum: Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán me informaron sobre los trabajos en Morena

Este lunes, la presidenta recibió en Palacio Nacional a los integrantes de Morena. Aunque se le preguntó si durante la reunión se abordó el tema electoral, cuyo proyecto se presentará en febrero próximo, Sheinbaum negó que se haya tratado el asunto. La mandataria explicó que la invitación fue para tener una charla, ya que hacía tiempo que no coincidían.

“Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo. Me buscaron y los saludé”, comentó.

La reunión entre la mandataria federal, Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán se da a pocos días de que inicie el periodo ordinario de sesiones, en el cual se espera que se discuta la iniciativa de reforma electoral que la mandataria presentará. En esta propuesta, se contempla una reducción en el costo de las elecciones y una disminución de los recursos destinados a los partidos políticos.

El lunes también recibió en Palacio Nacional a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López Hernández, coordinadores de Morena en Congreso, con quienes abordó la agenda para el próximo periodo de sesiones.