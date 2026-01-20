Publicidad

presidencia

Sheinbaum: Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán me informaron sobre los trabajos en Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los integrantes de la dirigencia de Morena le explicaron lo que se hace en el partido.
mar 20 enero 2026 11:14 AM
sheinbaum-morena.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que ella invitó a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, a Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, durante una reunión con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, recibió información sobre los avances y actividades que se realizan en el partido.

“Ellos quisieron informarme lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Yo soy presidenta de todas las mexicanas y los mexicanos, pero los recibo para escuchar lo que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos”, informó en su mañanera.

Este lunes, la presidenta recibió en Palacio Nacional a los integrantes de Morena. Aunque se le preguntó si durante la reunión se abordó el tema electoral, cuyo proyecto se presentará en febrero próximo, Sheinbaum negó que se haya tratado el asunto. La mandataria explicó que la invitación fue para tener una charla, ya que hacía tiempo que no coincidían.

“Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo. Me buscaron y los saludé”, comentó.

La reunión entre la mandataria federal, Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán se da a pocos días de que inicie el periodo ordinario de sesiones, en el cual se espera que se discuta la iniciativa de reforma electoral que la mandataria presentará. En esta propuesta, se contempla una reducción en el costo de las elecciones y una disminución de los recursos destinados a los partidos políticos.

El lunes también recibió en Palacio Nacional a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López Hernández, coordinadores de Morena en Congreso, con quienes abordó la agenda para el próximo periodo de sesiones.

Ir a revocación de mandato, decisión de cada gobernador

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que someterse o no a una consulta de revocación de mandato es una decisión que corresponde tomar a cada gobernador, así como lo hizo Salomón Jara, titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca.

"Es una decisión de ellos o de ellas. En el caso de Salomón Jara decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos", comentó este martes.

A tres años de asumir el cargo como primer gobernador emanado de Morena en Oaxaca, Jara se someterá a una consulta ciudadana para determinar si debe o no continuar en el cargo que concluiría oficialmente en 2028.

