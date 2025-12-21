Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Oaxaca tendrá revocación de mandato; Instituto Electoral avala más de 518,000 firmas

La cantidad de firmas que se presentó supera el mínimo exigido por la legislación local para proceder con la consulta, reportó el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca.
dom 21 diciembre 2025 05:45 PM
salomon-jara
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 11 DE AGOSTO DE 2025.- Durante su conferencia semanal matutina, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acompañado por autoridades de Villa Hidalgo Yalálag, artesanos y miembros de la comunidad, anunció acciones de reparación del daño que propondrán a la marca Adidas y al diseñador Willy Chavarría por el calzado “Oaxaca Slip On”, cuya silueta se inspira en los huaraches tejidos que se elaboran desde hace más de 100 años en Yalálag. Señaló también que se trabajará para fortalecer la legislación en materia de protección del patrimonio cultural de los pueblos. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL / CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Carolina Jiménez Mariscal)

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó 518,979 firmas para la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, cifra que supera el mínimo exigido por la legislación local para proceder con la consulta.

Publicidad

De acuerdo con el IEEPCO, las firmas válidas fueron distribuidas en 569 de los 570 municipios de Oaxaca, por lo que se cumplió el requisito de dispersión territorial que exige la Ley de Revocación de Mandato. Solo en el municipio de San Juan Tabaá no se registraron apoyos.

El organismo electoral recibió 717,290 solicitudes de apoyo, sin embargo se anularon alrededor de 198,000 por no cumplir con los requisitos legales.

El gobernador Jara celebró la validación a través de sus redes sociales, destacando que este ejercicio fortalece la democracia y la participación ciudadana. “Con este tipo de ejercicios, gana el pueblo y se fortalece la democracia”, afirmó.

Desde el inicio de su mandato, Jara promovió la revocación de mandato como un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía decidir si continúa al frente del gobierno. La consulta se realizará para evaluar su permanencia en el cargo al iniciar su tercer año de administración.

El senador morenista Antonino Morales también celebró la validación y destacó que Oaxaca se convierte en pionero nacional en procesos de democracia participativa. “Este es un triunfo de nuestra democracia y de la madurez cívica de los oaxaqueños”, expresó.

En noviembre pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso incluir a todos los gobernadores en la consulta de revocación de mandato en 2027. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa es una decisión que no solo depende de los mandatarios estatales, sino también de las constituciones locales.

“Depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República, cada entidad tendría que definirlo. Nosotros definimos lo que tiene que ver con la presidencia, ya que cada estado, ¿quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación en el caso de gobernador”, explicó entonces.

Leer más:

sheinbaum-revocacion-mandato.jpeg
presidencia

Cada estado definirá revocación de gobernadores, dice Sheinbaum

Publicidad

Tags

Oaxaca Revocación de Mandato

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad