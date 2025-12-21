Oaxaca tendrá revocación de mandato; Instituto Electoral avala más de 518,000 firmas

De acuerdo con el IEEPCO, las firmas válidas fueron distribuidas en 569 de los 570 municipios de Oaxaca, por lo que se cumplió el requisito de dispersión territorial que exige la Ley de Revocación de Mandato. Solo en el municipio de San Juan Tabaá no se registraron apoyos.

El organismo electoral recibió 717,290 solicitudes de apoyo, sin embargo se anularon alrededor de 198,000 por no cumplir con los requisitos legales.

El gobernador Jara celebró la validación a través de sus redes sociales, destacando que este ejercicio fortalece la democracia y la participación ciudadana. “Con este tipo de ejercicios, gana el pueblo y se fortalece la democracia”, afirmó.

Desde el inicio de su mandato, Jara promovió la revocación de mandato como un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía decidir si continúa al frente del gobierno. La consulta se realizará para evaluar su permanencia en el cargo al iniciar su tercer año de administración.

Celebro el informe emitido por la Secretaría Ejecutiva del @IEEPCO, mediante el cual se da a conocer que han sido satisfechos los requisitos para la realización de la consulta de revocación de mandato. Nos mantendremos atentos al desarrollo y avance de este proceso democrático.… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 19, 2025

El senador morenista Antonino Morales también celebró la validación y destacó que Oaxaca se convierte en pionero nacional en procesos de democracia participativa. “Este es un triunfo de nuestra democracia y de la madurez cívica de los oaxaqueños”, expresó.

En noviembre pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso incluir a todos los gobernadores en la consulta de revocación de mandato en 2027. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa es una decisión que no solo depende de los mandatarios estatales, sino también de las constituciones locales.

“Depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República, cada entidad tendría que definirlo. Nosotros definimos lo que tiene que ver con la presidencia, ya que cada estado, ¿quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación en el caso de gobernador”, explicó entonces.