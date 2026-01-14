Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Cónclave en Palacio Nacional: Reforma Electoral se presentará en tres semanas

Los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral asistieron esta tarde a Palacio Nacional para entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum las conclusiones de semanas de debate.
mié 14 enero 2026 08:54 PM
palacio nacional.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la reunión de líderes morenistas en Palacio Nacional. (Fotos: Cuartoscuro )

La iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será presentada en tres semanas, de acuerdo con líderes morenistas que acudieron a la reunión en que la Comisión Presidencial presentó su propuesta de cambios constitucionales para el sistema electoral mexicano.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que la Reforma Electoral busca profundizar en la "democracia participativa". "Seguramente se presentará en unas tres semanas", dijo ante medios de comunicación.

En medio de advertencias por parte de integrantes del Partido del Trabajo (PT) sobre lo necesario de sus votos para pasar cualquier reforma, López Hernández aseguró que ya se trabaja para construir consensos con sus aliados, incluidos los miembros del Partido Verde.

Publicidad

"Yo hablo por lo pronto de que en esta etapa de Reforma Electoral lo fundamental es la democracia participativa, fortalecimiento de la participación ciudadana", dijo el morenista.

Por su parte, Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, afirmó que la reforma electoral que promueve el gobierno federal prevé cuando menos 12 cambios a la Constitución, pero el alcance final de éstos será sometido al acuerdo de los aliados, el PT y Partido Verde (PVEM).

Noticias relacionadas:

Sesión Ordinaria Diputados
Congreso

Reginaldo Sandoval: Sin los votos del Partido del Trabajo, no pasa Reforma Electoral

Será la misma Comisión Presidencial para la Reforma Electoral la que establezca pronto el contacto con ellos para presentarles las conclusiones y propuestas, además de escuchar establecer acuerdos.

Una vez que se cuente con su apoyo se presentará la iniciativa, pero a diferencia del senador López Hernández, Monreal estimó que los trabajos de redacción podrían extenderse hasta mediados de febrero.

Sostuvo que en el encuentro, la presidenta Sheinbaum defendió la autonomía del INE, por lo que eso está garantizado.

Otros temas que se incluyen en el documento, que el morenista llamó "acuerdos preliminares" son financiamiento a partidos, Organismos Públicos Electorales Locales, tiempos en radio y televisión, entre otros.

Contó que los integrantes de la Comisión Presidencial presentaron ante Sheinbaum un resumen de los planteamientos que hicieron ciudadanos sobre la Reforma Electoral.

"Son varios temas los que se plantearon, desde la integración de las cámaras, hasta un tema que la presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara sobre los temas más importantes, a través de los cuales el país estaba oscilando, temas como la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el del fuero de legisladores", dijo Monreal ante medios de comunicación.

Para saber más:

La Reforma Electoral de 2026 tiene una gran oportunidad para cerrar lagunas de sobrerrepresentación en el Congreso
Congreso

Reforma electoral, oportunidad para cerrar lagunas de sobrerrepresentación en el Congreso

Publicidad

Cónclave en Palacio Nacional

Los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llegaron esta tarde a Palacio Nacional para entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las conclusiones de semanas de debate.

Acuderon a la cita la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el líder de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez. También asistieron el vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, y Arturo Zaldívar, integrante de la Comisión Presidencial.

Entre agosto y noviembre de 2025, la Comisión recibió cientos de propuestas de la ciudadanía, académicos y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con Pablo Gómez, no hay una propuesta final, ni redacción de las reformas que se proponen al marco electoral, sino que se entregará numeralia, antecedentes de los trabajos, resumen del contenido de las propuestas además de que se expondrán las valoraciones de los integrantes de la comisión.

Publicidad

La Comisión tuvo como objeto convocar al pueblo ''a expresarse sobre la Reforma Electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema''.

También debió llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la Reforma Electoral y constituir los grupos de trabajo que consideró necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

A la reunión en el Palacio Nacional asistieron la Consejera Jurídica de Presidencia, Esthela Damián, y el coordinador de los Asesores de la Presidenta, Jesús Ramírez.

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia; José Antonio Peña, director de la Agencia de Transformación Digital, Luisa Alcalde, dirigente de Morena, también formaron parte del encuentro.

Advertencia del Partido del Trabajo

El diputado federal petista Reginaldo Sandoval señaló hoy que sin el Partido del Trabajo (PT), Morena no tendrá los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales.

"En tribuna había dicho que, en términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T. Y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", dijo Sandoval, quien coordina a los diputados del PT.

"Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética", agregó.

El Partido del Trabajo ha acompañado con votos a Morena desde que inició el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El legislador Sandoval incluso cuestionó que se ponga sobre la mesa una Reforma Electoral cuando el país enfrenta otro tipo de desafíos.

"Somos de a de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero México lo que requiere ahorita es unidad frente a los movimientos tectónicos y geopolíticos del mundo", dijo.

"¡Pues si nosotros estamos en el poder! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma?'', agregó.

''¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos? ¿No vimos lo que pasó ya en Venezuela? Ahí van por el petróleo. ¿Se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los tres Poderes", expuso.

Gobierno no debe dirigir las elecciones, dice Castillo

Ante la inminente Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo hoy que el Gobierno no debe dirigir las elecciones.

Horas antes, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma, Pablo Gómez, dejó abierta la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pierda su autonomía con los cambios constitucionales.

"Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral", dijo Castillo ante medios de comunicación.

La legisladora señaló que desde 1977, el Partido Mexicano de los Trabajadores planteó la necesidad que el organismo electoral tuviera independencia.

"Es decir, que no fuera como fue, durante muchos años con la Comisión Federal Electoral, regido directamente por la Secretaría de Gobernación", dijo Castillo.

"Lo que yo ayer estaba considerando era la diferencia que planteaba Pablo Gómez entre la autonomía y la independencia y él señalaba que en la autonomía no tenían esa capacidad ejecutiva y que en la independencia se tenía capacidad ejecutiva", expuso.

Tags

Reforma electoral Electores Sistema electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad