Cónclave en Palacio Nacional: Reforma Electoral se presentará en tres semanas

La Comisión tuvo como objeto convocar al pueblo ''a expresarse sobre la Reforma Electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema''.

También debió llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la Reforma Electoral y constituir los grupos de trabajo que consideró necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

A la reunión en el Palacio Nacional asistieron la Consejera Jurídica de Presidencia, Esthela Damián, y el coordinador de los Asesores de la Presidenta, Jesús Ramírez.

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia; José Antonio Peña, director de la Agencia de Transformación Digital, Luisa Alcalde, dirigente de Morena, también formaron parte del encuentro.

Advertencia del Partido del Trabajo

El diputado federal petista Reginaldo Sandoval señaló hoy que sin el Partido del Trabajo (PT), Morena no tendrá los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales.

"En tribuna había dicho que, en términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T. Y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo", dijo Sandoval, quien coordina a los diputados del PT.

"Somos 500 diputados y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Y cuántos tiene Morena? 253. Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética", agregó.

El Partido del Trabajo ha acompañado con votos a Morena desde que inició el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El legislador Sandoval incluso cuestionó que se ponga sobre la mesa una Reforma Electoral cuando el país enfrenta otro tipo de desafíos.

"Somos de a de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero México lo que requiere ahorita es unidad frente a los movimientos tectónicos y geopolíticos del mundo", dijo.

"¡Pues si nosotros estamos en el poder! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma?'', agregó.

''¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos? ¿No vimos lo que pasó ya en Venezuela? Ahí van por el petróleo. ¿Se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los tres Poderes", expuso.

Gobierno no debe dirigir las elecciones, dice Castillo

Ante la inminente Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo hoy que el Gobierno no debe dirigir las elecciones.

Horas antes, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma, Pablo Gómez, dejó abierta la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pierda su autonomía con los cambios constitucionales.

"Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral", dijo Castillo ante medios de comunicación.

La legisladora señaló que desde 1977, el Partido Mexicano de los Trabajadores planteó la necesidad que el organismo electoral tuviera independencia.

"Es decir, que no fuera como fue, durante muchos años con la Comisión Federal Electoral, regido directamente por la Secretaría de Gobernación", dijo Castillo.

"Lo que yo ayer estaba considerando era la diferencia que planteaba Pablo Gómez entre la autonomía y la independencia y él señalaba que en la autonomía no tenían esa capacidad ejecutiva y que en la independencia se tenía capacidad ejecutiva", expuso.