Congreso

López Rabadán se reunirá con Taddei para dialogar sobre reforma electoral

Mientras tanto, los líderes del PAN, Ricardo Anaya en el Senado y Elías Lixa en Diputados, descartan discutir el tema hasta que haya una iniciativa formal.
mié 14 enero 2026 04:54 PM
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, del PAN.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, del PAN. (Cámara de Diputados)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, se reunirá mañana con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, para dialogar sobre la reforma electoral.

La diputada destacó que la reforma electoral debe garantizar la equidad en la contienda política, evitar el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y frenar la infiltración de dinero ilícito en la política, aspectos en los que existe consenso con el INE.

El encuentro servirá para analizar la propuesta del INE enviada a la Comisión Presidencial para la reforma electoral y discutir sobre cómo deben prevalecer los principios electorales fundamentales.

“Tenemos coincidencias sustantivas. Una de ellas es la defensa del principio de proporcionalidad, según el cual cada voto debe valer lo mismo. Estoy completamente convencida de que este debe ser uno de los temas más importantes a debatir en el Congreso”, afirmó la legisladora.

“No puede haber electores de primera, segunda o tercera. No debe existir una diferencia en el valor del voto de un ciudadano que vote por el PAN, MC, PRI o Morena. Todos los mexicanos pagan impuestos y todos merecen que su voto se cuente de la misma manera. Este punto es uno de los que defiende el INE”, dijo la legisladora.

López Rabadán también subrayó que “no puede haber una cancha electoral desigual”, ni tampoco “debe permitirse el uso de recursos públicos o programas sociales como amenaza para quienes no voten por un partido específico”.

El PAN se opone al inicio del debate electoral

Por otro lado, los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya y Elías Lixa, señalaron que aún no hay una discusión formal sobre la reforma electoral ni propuestas claras, por lo que no existe certeza sobre la necesidad de cambios.

“Estamos convencidos de que todos estos temas que se han puesto públicamente sobre la mesa son meros distractores”, dijo Anaya, quien considera que las propuestas impulsadas por Morena buscan consolidar su agenda.

“El gobierno lo que busca es un control absoluto de las elecciones. Se están preparando para el momento en que ya no cuenten con respaldo popular y quieren aferrarse al poder. Para nosotros, esto no es una reforma electoral, sino la ‘Ley Maduro’”, expresó el senador.

Elías Lixa afirmó por su parte que el debate no tiene seriedad mientras no haya una iniciativa formal. “No voy a generar una opinión sobre algo que no existe. No voy a hacer un escándalo sobre una propuesta que aún no es oficial. Primero, debemos conocerla y, luego, emitir juicios sobre lo que realmente está en la mesa. Lo cierto es que el único grupo que ha presentado propuestas concretas hasta ahora ha sido el PAN”, aseguró.

Lixa explicó que una de las propuestas clave del PAN es frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, un tema que considera fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar elecciones libres y justas.

“Lo demás son cambios que buscan controlar las elecciones, pero lo que realmente necesita el país es legislación para defender la democracia y los derechos ciudadanos”, añadió.

