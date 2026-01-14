López Rabadán se reunirá con Taddei para dialogar sobre reforma electoral

El PAN se opone al inicio del debate electoral

Por otro lado, los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya y Elías Lixa, señalaron que aún no hay una discusión formal sobre la reforma electoral ni propuestas claras, por lo que no existe certeza sobre la necesidad de cambios.

“Estamos convencidos de que todos estos temas que se han puesto públicamente sobre la mesa son meros distractores”, dijo Anaya, quien considera que las propuestas impulsadas por Morena buscan consolidar su agenda.

“El gobierno lo que busca es un control absoluto de las elecciones. Se están preparando para el momento en que ya no cuenten con respaldo popular y quieren aferrarse al poder. Para nosotros, esto no es una reforma electoral, sino la ‘Ley Maduro’”, expresó el senador.

Elías Lixa afirmó por su parte que el debate no tiene seriedad mientras no haya una iniciativa formal. “No voy a generar una opinión sobre algo que no existe. No voy a hacer un escándalo sobre una propuesta que aún no es oficial. Primero, debemos conocerla y, luego, emitir juicios sobre lo que realmente está en la mesa. Lo cierto es que el único grupo que ha presentado propuestas concretas hasta ahora ha sido el PAN”, aseguró.

Lixa explicó que una de las propuestas clave del PAN es frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, un tema que considera fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar elecciones libres y justas.

“Lo demás son cambios que buscan controlar las elecciones, pero lo que realmente necesita el país es legislación para defender la democracia y los derechos ciudadanos”, añadió.