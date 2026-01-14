Publicidad

presidencia

“Alistar y expandir”, la estrategia de seguridad y política de Trump para América Latina

A la polémica Doctrina Monroe, Donald Trump plantea añadir un corolario que justifica una posible intervención por temas de migración, crimen organizado y rutas comerciales.
mié 14 enero 2026 12:00 PM
trump.jpg
En la Estrategia Nacional de Seguridad, Trump propone revivir la Docrina Monroe y agrega un Colorario. (Foto: Gobierno de Estados Unidos.)

Además de Make America Great Again (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande), Donald Trump tiene en la mira revivir la Doctrina Monroe, la política exterior que data de 1823 y que se resume en que ninguna potencia europea puede intervenir en la región porque “América para los americanos”.

La primera muestra del propósito planteado en Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos fue la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores.

“Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado. No ocurrirá”, dijo Trump después de la detención del político venezolano acusado de narcoterrorismo.

El dominio estadounidense es una idea que contiene la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se propone incluso construir el “Corolario Trump” para fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región y contener actores como China y Rusia.

“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región”, dice el documento.

La Doctrina Monroe fue concebida por el entonces presidente James Monroe para poner un límite a alguna posible intervención desde Europa.

De acuerdo con una publicación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Doctrina Monroe, Estados Unidos anunció que el continente tenía dueño.

“Lejos de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos, estableció las bases de un nuevo orden continental en el que se reservaba el derecho de vigilar, intervenir y castigar. Desde entonces América Latina dejó de ser vecina para convertirse en zona de control”, refiere.

Esa doctrina permitió a Estados Unidos, en su ascenso como potencia mundial:

· Intervenciones militares
· Presiones diplomáticas
· Control político en la región

A esa doctrina algunos presidentes le agregaron su propio corolario, como también lo pretende hacer Donald Trump.

Por ejemplo, Rutherford Hayes (1877-1881) propuso que Estados Unidos podía ejercer el control de cualquier canal interoceánico con el propósito de evitar intervenciones de otros continentes.

Theodore Rooselvelt (1901-1909) planteó que Estados Unidos podía intervenir en gobiernos de la región si “no son capaces de resolver asuntos internos que amenacen los intereses de ciudadanos y entidades estadounidenses”.

¿Cómo impacta a México y a la región?

El impacto para México y Latinoamérica no solo está en la Doctrina Monroe, per se, también lo está en el “Corolario Trump” porque incorpora temas como migración, crimen organizado, rutas comerciales como justificaciones para una posible intervención, un ejemplo de ello sucedió con la sustracción de Maduro acusado por delitos relacionados con el narcotráfico.

“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio.

“Este ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Nuestros objetivos para el hemisferio occidental se pueden resumir en ‘Alistar y expandir’”, establece el documento publicado en diciembre pasado.

Trump ha elevado el nivel de sus amenazas y en la Estrategia de Seguridad Nacional delinea la hoja de ruta de lo que quiere para la región.

“Reclutaremos a nuestros aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio”, plantea el documento.

Trump plantea que Estados Unidos debe reconsiderar su presencia militar en el hemisferio occidental, para lo que plantea cuatro ejes:

1. Un reajuste de su presencia militar global para abordar amenazas urgentes en el hemisferio.

2. Adecuada presencia de la Guardia Costera y Marina para controlar rutas marítimas, impedir la migración ilegal, reducir el tráfico de drogas.

3. Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas; y

4. Establecer o ampliar el acceso en ubicaciones estrategicamente importantes.

El punto cuatro ya se tradujo en una advertencia para México, pues hace unos días Trump aseguró que iniciará ataques terrestres en contra de los cárteles.

En flujos migratorios, Trump plantea que la era de las migraciones masivas ha terminado, por lo que propone protección de sus fronteras.

“La era de la migración masiva debe terminar. La seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro país de invasiones, no solo de la migración descontrolada, sino también de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”, destaca la estrategia.

