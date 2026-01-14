“Alistar y expandir”, la estrategia de seguridad y política de Trump para América Latina

¿Cómo impacta a México y a la región?
El impacto para México y Latinoamérica no solo está en la Doctrina Monroe, per se, también lo está en el “Corolario Trump” porque incorpora temas como migración, crimen organizado, rutas comerciales como justificaciones para una posible intervención, un ejemplo de ello sucedió con la sustracción de Maduro acusado por delitos relacionados con el narcotráfico.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio.
“Este ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Nuestros objetivos para el hemisferio occidental se pueden resumir en ‘Alistar y expandir’”, establece el documento publicado en diciembre pasado.
Trump ha elevado el nivel de sus amenazas y en la Estrategia de Seguridad Nacional delinea la hoja de ruta de lo que quiere para la región.
“Reclutaremos a nuestros aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio”, plantea el documento.
Trump plantea que Estados Unidos debe reconsiderar su presencia militar en el hemisferio occidental, para lo que plantea cuatro ejes:
1. Un reajuste de su presencia militar global para abordar amenazas urgentes en el hemisferio.
2. Adecuada presencia de la Guardia Costera y Marina para controlar rutas marítimas, impedir la migración ilegal, reducir el tráfico de drogas.
3. Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluido, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas; y
4. Establecer o ampliar el acceso en ubicaciones estrategicamente importantes.
El punto cuatro ya se tradujo en una advertencia para México, pues hace unos días Trump aseguró que iniciará ataques terrestres en contra de los cárteles.
En flujos migratorios, Trump plantea que la era de las migraciones masivas ha terminado, por lo que propone protección de sus fronteras.
“La era de la migración masiva debe terminar. La seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro país de invasiones, no solo de la migración descontrolada, sino también de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”, destaca la estrategia.