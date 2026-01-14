“Alistar y expandir”, la estrategia de seguridad y política de Trump para América Latina

El dominio estadounidense es una idea que contiene la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se propone incluso construir el “Corolario Trump” para fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región y contener actores como China y Rusia.

“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región”, dice el documento.

La Doctrina Monroe fue concebida por el entonces presidente James Monroe para poner un límite a alguna posible intervención desde Europa.

De acuerdo con una publicación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Doctrina Monroe, Estados Unidos anunció que el continente tenía dueño.

“Lejos de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos, estableció las bases de un nuevo orden continental en el que se reservaba el derecho de vigilar, intervenir y castigar. Desde entonces América Latina dejó de ser vecina para convertirse en zona de control”, refiere.

Bajo la consigna de "America First", la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos plantea un escenario global más agresivo: presión sobre aliados, mayor presencia militar y acceso directo a recursos estratégicos, desconociendo incluso al Derecho Internacional.

Esa doctrina permitió a Estados Unidos, en su ascenso como potencia mundial:

· Intervenciones militares

· Presiones diplomáticas

· Control político en la región

A esa doctrina algunos presidentes le agregaron su propio corolario, como también lo pretende hacer Donald Trump.

Por ejemplo, Rutherford Hayes (1877-1881) propuso que Estados Unidos podía ejercer el control de cualquier canal interoceánico con el propósito de evitar intervenciones de otros continentes.

Theodore Rooselvelt (1901-1909) planteó que Estados Unidos podía intervenir en gobiernos de la región si “no son capaces de resolver asuntos internos que amenacen los intereses de ciudadanos y entidades estadounidenses”.