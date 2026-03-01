“México siempre va a abogar por la paz”, afirma Sheinbaum ante conflicto entre EU e Israel contra Irán

Luego del estallido del conflicto entre Israel y Estados Unidos en contra de Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, “en estos momento difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz”.
La mandataria sostuvo que la política exterior de México se basa en los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacifica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto a los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad.
“Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo, México siempre va a abogar por la paz mundial que es muy necesaria en estos momentos”, dijo Sheinbuam al encabezar un evento sobre Programas para el Bienestar en Baja California Sur este domingo.
El 28 de febrero Israel, con apoyo de Estados Unidos, comenzó un ataque armado en contra de Irán que provocó la muerte del líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí. En respuesta, Irán emprendió ataques en contra de bases militares de Estados Unidos ubicadas en países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se quiere impedir que Irán desarrolle armas nucleares, pese a que Irán reitera que no busca fabricar armas nucleares y se apega a los compromisos del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que cerró sus espacios aéreos a naciones como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar. Además recomendó a las y los ciudadanos mexicanos evitar viajar a países como Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.
Las tensiones entre México y EU
Sin una amenaza de conflicto armado, México enfrenta sus propias tensiones con Estados Unidos, pues el presidente Trump ha advertido en al menos tres ocasiones la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para actuar en contra de los cárteles.
A principios de 2025, el gobierno de Trump designó a organizaciones criminales como terroristas, entre las que se encuentra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.
Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que Trump aceptó descartar la operación territorial de Estados Unidos en México.
“Él (Trump) nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos que hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial y lo entendió”, dijo la presidenta el pasado 13 de enero durante su conferencia matutina, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense.