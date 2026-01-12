Sheinbaum se reunirá con comisión electoral y definirá con legisladores tiempos de la reforma

Para la elaboración de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum creó la Comisión Presidencial para la reforma electoral, la cual es encabezada por Pablo Gómez Álvarez, realizó foros y recolectó propuestas para delinear una iniciativa en la materia.

De acuerdo con la ruta trazada por el titular de la Comisión, en enero se presentará la iniciativa para que sea enviada al Poder Legislativo.

Hace unos días, la presidenta recibió a integrantes de esa comisión, quienes le presentaron los puntos en los que hay coincidencias como la reducción al financiamiento a partidos políticos y elecciones, sin embargo, la mandataria comentó que aún no hay acuerdos en asuntos como la reducción de diputados plurinominales.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que este lunes recibirá a los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado de la República

“Tenemos una reunión normalmente los lunes para ver la agenda legislativa. Vienen los coordinadores parlamentarios de Morena, otras los coordinadores de los partidos aliados y hablamos de las de las iniciativas que vamos a enviar o las iniciativas pendientes, de eso se trata la reunión”, explicó.

De acuerdo con la mandataria federal, en la reunión de este lunes con los legisladores lo único que se tocará sobre la reforma electoral son los tiempos.

“No, no vamos a hablar en esta ocasión de más que de los tiempos para la reforma electoral. Cuándo tendría que presentarse, si es para el 27 cuando tenía que aprobarse, si es para el 30 cuando tendría que aprobarse. Cuáles son los elementos más importantes”, destacó.