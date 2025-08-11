Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Proyecto de la reforma electoral estará listo en 2026; habrá foros y encuestas

Pablo Gómez informó que en distintas ciudades del país se realizarán eventos públicos para la discusión del sistema electoral; en enero se presentarán las conclusiones.
lun 11 agosto 2025 08:48 AM
pablo-gomez-reforma-electoral.jpeg
Pablo Gómez, presidente de la comisión para la reforma electoral, informó que los foros y debates sobre el sistema electoral se realizarán en la Secretaría de Gobernación.

El proyecto de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum estará listo en el 2026, de acuerdo con la hoja de ruta presentada este lunes por el presidente de la comisión presidencial, Pablo Gómez.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que este 11 de agosto toma posesión como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual tendrá las conclusiones de foros y encuestas en enero de 2026.

Publicidad

“La comisión presentará conclusiones a la presidenta de la República en el mes de enero del año 2026”, detalló.

Pablo Gómez informó que el objetivo de la comisión es realizar consultas y análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Garantizó que se escuchará a diversos sectores de la población.

“Las consultas se llevarán a cabo de forma amplia a ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales”, informó.

El temario incluirá:

1. Libertades políticas.
2. Representación del pueblo.
3. Sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos.
4. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos.
5. Candidatos y campañas electorales.
6. Efectividad del sufragio.
7. Regulación de la competencia política electoral.
8. Libertad de difusión de opiniones e información e ideas.
9. Propaganda de poderes y organismos públicos.
10. Sistema de votación.
11. Cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero.
12. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.
13. Requisitos de elegibilidad.
14. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo.
15. Consultas populares.
16. Revocaciones de mandato

El funcionario explicó que se realizarán eventos públicos en distintas ciudades del país para promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano.

Te puede interesar:

sheinbaum-reforma-electoral.jpeg
presidencia

Sheinbaum va por encuesta y foros para reforma electoral

Los foros y debates que se organizarán para la discusión de la reforma electoral se harán en la Secretaría de Gobernación

Publicidad

Sheinbaum cuestiona permanencia de Oples

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la discusión de la reforma electoral se debe cuestionar si es necesaria la permanencia de los Organismos Públicos Locales cuando uno de los propósitos es bajar el costo de las elecciones.

"La pregunta es si vale la pena que continúen. Lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo, por supuesto que todos queremos democracia, la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo", dijo.

También se pronunció a favor de que sea cada tres años cuando se puedan formar en México nuevos partidos políticos, no cada sexenio como actualmente lo establece la legislación.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad