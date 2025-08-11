Proyecto de la reforma electoral estará listo en 2026; habrá foros y encuestas

“La comisión presentará conclusiones a la presidenta de la República en el mes de enero del año 2026”, detalló.

Pablo Gómez informó que el objetivo de la comisión es realizar consultas y análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Garantizó que se escuchará a diversos sectores de la población.

“Las consultas se llevarán a cabo de forma amplia a ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales”, informó.

El temario incluirá:

1. Libertades políticas.

2. Representación del pueblo.

3. Sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos.

4. Fiscalización de ingresos y gastos de partidos.

5. Candidatos y campañas electorales.

6. Efectividad del sufragio.

7. Regulación de la competencia política electoral.

8. Libertad de difusión de opiniones e información e ideas.

9. Propaganda de poderes y organismos públicos.

10. Sistema de votación.

11. Cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero.

12. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.

13. Requisitos de elegibilidad.

14. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo.

15. Consultas populares.

16. Revocaciones de mandato

El funcionario explicó que se realizarán eventos públicos en distintas ciudades del país para promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano.

Los foros y debates que se organizarán para la discusión de la reforma electoral se harán en la Secretaría de Gobernación